Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украина – НАТО на 2011 год.

Соответствующий указ № 468/2011 обнародован на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, программа утверждена "с целью реализации положений Закона Украины "О принципах внутренней и внешней политики", в частности, в части продолжения конструктивного партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, а также выполнения решений, принятых во время заседаний Комиссии Украина – НАТО 4 апреля 2008 года в Бухаресте и 3 декабря 2008 года в Брюсселе".

В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины разработать и утвердить в месячный срок план мероприятий по выполнению в 2011 году Годовой национальной программы; обеспечить координацию мероприятий министерств и других центральных органов исполнительной власти по реализации Годовой национальной программы.

Министерству иностранных дел Украины поручено подавать ежеквартально информацию о состоянии реализации плана мероприятий по выполнению в 2011 году Годовой национальной программы.

Глава государства обязал Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Министерство иностранных дел Украины обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах реализации в 2011 году Годовой национальной программы.