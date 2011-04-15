В Гостаможслужбе уже сокращено около 500 руководителей – Калетник

В Государственной таможенной службе Украины в рамках административной реформы уже сокращено до 500 руководителей среднего звена и центрального аппарата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель ведомства Игорь КАЛЕТНИК во время расширенной коллегии Гостаможслужбы в Херсоне.

В частности, по словам И.КАЛЕТНИКА, с момента издания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Указа о проведении админреформы в центральных исполнительных органах власти было сокращено количество таможенных учреждений с 45 до 27.

Также в территориальных таможенных органах были сокращены в количестве до 400 человек руководители среднего звена – заместители начальников и руководители структурных подразделений. Причем, по словам И.КАЛЕТНИКА, большинство этих людей не ушли из таможенных органов, а перешли на реальную инспекторскую работу.

Кроме того, глава Гостаможслужбы сообщил, что почти на 30% был сокращен центральный аппарат ведомства – с 405 работников до 317. А сам И.КАЛЕТНИК в соответствии с Указом Президента лишился 8 своих заместителей. Теперь у главы Гостаможслужбы только два заместителя.

В дальнейшем, по словам И.КАЛЕТНИКА, реформирование структуры и аппарата ведомства будет продолжено.