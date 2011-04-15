Из Ливии на Мальту эвакуировано шесть граждан Украины

По сообщению Посольства Украины в Итальянской Республике, 14 апреля на британском военном корабле из г. Мисурата (Ливия) на Мальту были эвакуированы 6 граждан Украины (медицинские работники ливийского Красного Креста).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, почетный консул Украины на Мальте обеспечил встречу эвакуированных украинских граждан и их размещение в гостинице.

15 апреля при содействии Посольства Украины в Италии эвакуированные граждане Украины будут отправлены на Родину авиарейсом Мальта – Рим – Киев.

Ориентировочное время прибытия в аэропорт „Борисполь” – 17.20 15 апреля.

МИД и дипломатические учреждения Украины продолжают принимать меры для обеспечения эвакуации из Ливии наших соотечественников.