Азаров: Кризис в Ливии нанес серьезный удар по Украине

Кризис в Ливии нанес серьезный удар по Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам в южнокитайском городе Санья, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

Н.АЗАРОВ напомнил, что до событий в Ливии баррель нефти на мировых рынках стоил 80 долларов, а сейчас - уже 122, соответственно, в Украине литр 95-го бензина стоил 8 грн., а сейчас - 9,8 грн.

"Нам нужна стабильность в мире - политическая и экономическая. Такой рост цен на нефть и, соответственно, на газ - это прежде всего торможение экономического развития - и мирового, и нашего", - заявил он.

Как отметили в пресс-службе, в четверг лидеры стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обсуждали вопросы кризиса в Ливии.

"Эта проблема, которая обсуждается здесь, непосредственно касается Украины. Нам нужна мировая стабильность, а страны БРИКС - это государства, на которых лежит ответственность за стабильность в мире", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время премьер, отвечая на вопрос о возможности присоединения Украины к БРИКС, отметил, что "вопрос присоединения или неприсоединения Украины к чему-либо - это вопрос, который зависит от нас самих: от того, насколько быстро мы выберемся из кризиса, станем мощными".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ находится с официальным визитом в КНР.