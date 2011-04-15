В Ялте открылось заседание Экономического совета СНГ

Сегодня в Ялте открылось 49-е заседание Экономического совета СНГ, главной темой которого стало обсуждение вопроса о проекте договора о зоне свободной торговли, передает корреспондент УНИАН.

Документ был разработан Министерством экономического развития РФ и представлен в исполнительный комитет СНГ в конце 2008 года. Он нацелен на формирование единой договорной базы, отвечающей современным требованиям, для полномасштабной либерализации торговли на пространстве СНГ.

“Сегодня мы в состоянии принять новое соглашение о зоне свободной торговли, которое должно стать отправной точкой для формирования торгово-экономических отношений между нашими государствами на качественно новом уровне”, - сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что заседание Экономического совета СНГ проходит в Украине впервые, это было инициативой Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Следующее заседание Экономсовета стран Содружества пройдет 28 июня в Москве в Выставочном центре ВДНХ.

“Эта дата обусловлена открытием межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ”, - сказал секретарь исполнительного комитета Содружества Сергей ЛЕБЕДЕВ.