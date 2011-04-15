В Киргизии создали комиссию по переговорам о присоединении к Таможенному союзу и ЕЭП

Правительство Киргизии создало Межведомственную комиссию по переговорам о присоединении Киргизской Республики к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и Российской Федерации и Единому экономическому пространству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Киргизии, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алмазбек АТАМБАЕВ.

Комиссии поручено до 1 июля 2011 года подготовить и внести на рассмотрение правительства предварительный доклад о внешнеторговой деятельности Киргизии, который будет представлен в Секретариат Комиссии Таможенного союза. Кроме того, документом поручено выработать переговорные позиции по условиям присоединения к Таможенному союзу и ЕЭП с учетом чувствительных для внутреннего рынка республики товарных позиций и секторов экономики и соблюдения интересов Киргизии.

В документе отмечаются преимущества Киргизии в случае присоединения к Таможенному союзу, в частности: беспрепятственное передвижение товаров без таможенного оформления, денежных издержек и потери времени; развитие приграничной торговли, которая ранее сдерживалась наличием таможенного контроля;устранение внутренних постов санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля; обеспечение свободного доступа хозяйствующих субъектов к осуществлению на территориях сторон торговли услугами;осуществление торговли энергоносителями без экспортных и импортных пошлин; проведение свободной миграционной политики без квот и ограничений, позволяющей мигрантам пользоваться всеми социальными правами, которые имеют граждане государства пребывания; обеспечение свободного передвижения капитала.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля т.г. правительство Киргизии приняло решение начать переговоры о вступлении в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.