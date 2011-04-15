Главное на 15 апреля (день)

Финансы

ЕБРР одобрил новую стратегию деятельности в Украине на 2011–2014 гг.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую стратегию деятельности в Украине.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, новая стратегия на 2011–2014 гг. будет сконцентрирована на решении проблем в области повышения энергоэффективности и энергетической безопасности, раскрытии сельскохозяйственного и промышленного потенциала Украины, обеспечении высококачественной и надежной инфраструктуры и преодолении последствий кризиса в финансовом секторе.

Также отмечается, что ЕБРР, который является крупнейшим финансовым инвестором в стране и уже взял на себя обязательства относительно предоставления финансирования на сумму более 6 млрд. евро (8,3 млрд. долл.) в рамках 264 проектов, будет сосредотачиваться на решении проблем переходного периода в экономике с учетом программы реформ правительства и в тесном сотрудничестве с другими международными финансовыми организациями (МФО) и двухсторонними донорами.

При этом указывается, что уровень инвестиций в Украину будет в значительной мере зависеть от внедрения реформ во всех основных сферах, в то время как уменьшение темпов реформ и ухудшение инвестиционного климата неизбежно приведут к уменьшению объема инвестиций ЕБРР в государственный и частный секторы экономики.

Банк выбрал ключевые операционные приоритеты на период действия новой стратегии, которые отражают основные проблемы переходного периода в экономике: энергетический сектор, производственный сектор, инфраструктура, а также финансовый сектор и рынки капитала.

***

В Украине розничный товарооборот предприятий вырос на 12,3%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-марте 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 12,3% по сравнению с январем-мартом 2010 года и составил 68,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-марта 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Волынской обл. – на 18,2% – до 1 млрд. 236,4 млн. грн., Винницкой обл. – на 17,3% – до 1 млрд. 393,5 млн. грн., Ривненской обл. – на 16,5% – до 1 млрд. 138,7 млн. грн., Кировоградской обл. - на 16,2% - до 1 млрд. 101,6 млн. грн., Донецкой обл. - на 15,3% – до 6 млрд. 502,4 млн. грн., г. Севастополь - на 17,4% - до 703,7 млн. грн.

***

В марте инфляция в зоне евро выросла до 2,7%

Брюссель. В марте 2011 года годовая инфляция (март к марту) в зоне евро составила 2,7% против 2,4% в феврале, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,1% против 2,9% в феврале.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с февралем, в марте 2011 года была зарегистрирована инфляция в 1,4% в еврозоне и в 1,1% в ЕС-27.

В марте 2011 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (1,2%), Швеции (1,4%) и Чехии (1,9%).

Наибольшая годовая инфляция в марте 2011 года была зафиксирована в Румынии (8,0%), Эстонии (5,1%), Болгарии и Венгрии (по 4,6%).

В марте 2010 года годовая инфляция составила 1,6% в зоне евро и 2,0% в ЕС-27.

***

ТЭК

Отопительный сезон в столице завершится 18 апреля - КГГА

Отопительный сезон в Киеве завершится 18 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель начальника Главного управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Елена МАЛЕЖИК сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА.

«В соответствии с распоряжением исполнительного органа Киевсовета 18 апреля будет завершен отопительный сезон, и уже с 19 апреля начинаются работы к следующему», - сказала Е.МАЛЕЖИК.

В свою очередь председатель КГГА Александр ПОПОВ отметил, что подготовка к нынешнему отопительному сезону началась только летом прошлого года, и с началом подачи тепла были некоторые проблемы. В частности, было много аварий, которые приводили к прекращению подачи отопления и горячей воды.

То есть, сказал А.ПОПОВ, начало сезона было непростым. «Но сегодня мы говорим, что совместными усилиями при профессиональной и активной работе коммунальных предприятий, которые предоставляют соответствующие услуги, райадминистраций, мы, в принципе, нормально заканчиваем отопительный сезон», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Как напомнил на заседании коллегии исполняющий обязанности начальника Главного управления жилищного хозяйства Сергей КРУШАНОВСКИЙ, отопительный сезон начался 4 октября 2010 года подачей тепла к объектам социальной сферы и 17 октября – в жилые дома столицы. Он сообщил, что только за период до 15 ноября произошло 839 порывов теплосетей, из которых 755 на сетях “Киевэнерго”. В целом за весь период отопительного сезона зафиксировано 2 тыс. 398 аварий, из которых около 1700 – на сетях “Киевэнерго” и 366 – в сетях “Киевводоканала”.

Как сообщили на коллегии, больше всего аварий в течение этого отопительного сезона произошло на жилых массивах: Борщаговка, Троещина и Беличи.

***

За неделю розничные цены на нефтепродукты в Украине звеличились на 1,1% - эксперты

С 8 по 15 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,0% (в среднем на 1,1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 8 по 15 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,9% - с 9,15 грн./литр до 9,23 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,7% - с 9,56 грн./литр до 9,63 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,6% - с 9,83 грн./литр до 9,89 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 2,0% - с 9,36 грн./литр до 9,55 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

***

Транспорт/Связь

Кабмин выделил 813,7 млн. грн. на строительство Южной объездной дороги в Днепропетровске

Кабинет министров Украины 13 апреля т.г. принял решение о выделении 813,7 млн. грн. для строительства первой очереди Южной объездной дороги в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ со ссылкой на распоряжение правительства.

«Проведены подготовительные работы, и сегодня мы начинаем строительство Южной объездной дороги», - сказал глава ОГА.

Согласно распоряжению Кабмина, распорядителем средств определена Государственная служба автомобильных дорог Украины. По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА эти средства должны быть выделены городу в виде прямой субвенции до 1 мая 2011 г.

Справка УНИАН. Южная объездная дорога вокруг Днепропетровска протяженностью 64 км соединит 4 автодороги: Знаменка-Луганск-Изварино, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Борисполь-Днепропетровск-Запорожье и Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог).

Объездная дорога позволит увеличить пропускную способность автотрасс и вывести за пределы города транзитные транспортные потоки. Дорога будет включать 20 путепроводов и мостов и 8 транспортных развязок.

Ориентировочная стоимость проекта - 2,6 млрд. грн.

Первую очередь Южной объездной дороги протяженностью 18 км планируется сдать в эксплуатацию до конца 2011 г.

***

Перевозки пассажиров в 1-м квартале выросли на 2,4%

За I квартал 2011 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 28,7 млрд. пасс./км, что соответственно на 2,4% и на 3,6% больше, чем за январь-март 2010 г.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-март 2011 г. отправлено 98,5 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,3% больше, чем за январь-март 2010 г. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,2%, Львовской - на 1,9%, Южной - на 0,8% и Юго-Западной - на 0,7%. В то же время отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 1,7% и Приднепровской - на 0,5%. Пассажирооборот вырос на 3,1% - до 9,8 млрд. пасс./км.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 904,7 млн. пассажиров, что на 1,0% меньше, чем в январе-марте 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,4%.

В то же время, перевозки водным транспортом выросли на 23,4% - до 1,3 млн. пассажиров. В частности, перевозки пассажиров морским транспортом по сравнению с январем-мартом 2010 г. выросли на 19,9%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 94,0% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 19,7%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 22,2% по сравнению с январем-мартом 2010 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (96,4%), увеличили перевозку пассажиров в январе-марте 2011 г. на 20%.

Кроме того, авиационным транспортом перевезено 1,2 млн. пассажиров, что на 27,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Также за январь-март 2011 г. городским электротранспортом перевезено 697,4 млн. пассажиров, что на 7,5% больше по сравнению с январем-мартом 2010 г.

Напомним, в январе-феврале т.г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,1 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 18,4 млрд. пасс./км, что соответственно на 3,7% и 4,6% больше объемов января-февраля 2010 г.

Справка УНИАН. Перевозки пассажиров в Украине в 2010 г. снизились на 6% - до 6,8 млрд. человек.

***

Грузоперевозки в Украине выросли на 12,5% - до 195 млн. тонн

За I квартал 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 194,7 млн. т грузов, что на 12,5% больше, чем за январь-март 2010 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Грузооборот вырос на 13,1% и составил 105,7 млрд. т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 15,5% - до 56,7 млрд. т/км. На Юго-Западной железной дороге грузооборот вырос на 24,4%, Львовской - на 22,7%, Южной - на 20,9%, Одесской - на 13,5%, Приднепровской - на 12,5%, Донецкой - на 10,8%. Увеличение грузооборота произошло также на морском транспорте (на 14,7%), трубопроводном (на 12,7%), автомобильном (на 4,3%), авиационном (на 3,8%). В то же время грузооборот речного транспорта уменьшился на 24,2%.

Перевозка грузов железными дорогами по сравнению с январем-мартом 2010 г. выросла на 11,9% - до 106,9 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 12,6%. Отправление грузов выросло на Львовской железной дороге на 36,5%, Юго-Западной - на 33,6%, Одесской - на 22,7%, Донецкой - на 9,9%, Приднепровской - на 8,4%, Южной - на 6,4%. В частности, отправление строительных материалов на железных дорогах увеличилось на 51,7%, химических и минеральных удобрений - на 42,8%, цемента - на 35,7%, лома черных металлов - на 19,4%, лесных грузов - на 14,6%, каменного угля - на 9,6%, кокса - на 6,5%, железной и марганцевой руды - на 8,4%, черных металлов - на 6,4%, нефти и нефтепродуктов - на 3,9%. Отправление зерна и продуктов помола при этом снизилось на 24,4%.

По данным Госкомстата, отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 1,5 млн. т, что на 11,7% меньше, чем за январь-март 2010 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта уменьшилась на 21,0%, морского транспорта - на 2,6%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом сократились на 25,8%, морским - выросли на 17,3%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 1,8% и составил 38,2 млн. т. Переработка транзитных грузов увеличилась на 13,9%, импортных - на 1,3%. Переработка экспортных грузов сократилась на 4,6%, внутреннего сообщения - на 14,8%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - уменьшилось на 1,2% - до 4,0 тыс. ед.

Кроме того, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-март 2011 г. перевезено 37,0 млн. т грузов, что на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и выполнен грузооборот в объеме 8,4 млрд. т, который вырос на 4,3%.

За 3 месяца 2011 г. авиационным транспортом перевезено 20,6 тыс. т грузов, что на 7,9% больше, чем за январь-март 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 87,7 млн. т/км, что на 3,8% больше.

Также магистральными трубопроводами в январе-марте 2011 г. транспортировано 49,3 млн. т грузов, что на 3,8% больше, чем в январе-марте 2010 г.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года. За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.

***

Время следования «Столичного экспресса» между Киевом и Москвой будет сокращено

С 29 мая этого года время нахождения поезда № 1/2 «Столичный экспресс» на пути следования по маршруту Киев - Москва - Киев на российской территории будет сокращено ориентировочно на 40 мин. в обе стороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, планируется, что до 20 апреля т.г. ОАО «Российские железные дороги» отработает с «Укрзализныцей» измененное расписание курсирования поезда № 1/2 «Столичный экспресс». Ввести измененное расписание поезда стороны договорились во время перехода на график движения 2011/2012 гг. в конце мая.

Как отмечается в сообщении, «Укрзализныця» в полном объеме выполнила все договоренности президентов Украины и Российской Федерации относительно сокращения времени проверки документов и создания комфортных условий для пассажиров во время следования поезда № 1/2 «Столичный экспресс».

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта РФ планирует до конца мая ввести проверку пассажиров поезда №1 «Москва-Киев» на вокзале в российской столице.

14 апреля министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН за счет отказа от остановок на пограничные формальности можно выиграть по часу с каждой стороны.

В свою очередь, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что в будущем между Москвой и Киевом будет увеличено количество поездов с прохождением таможенных и пограничных поездов в конце и начале пути. «Нельзя сказать, что это будут все поезда, но еще часть скорых поездов можно будет перевести в такой режим», - сказал он.

Напомним, еще 24 декабря 2010 года «Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 «Киев-Москва». Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности проводятся на станции Киев-Пассажирский, а не на пограничном пункте контроля.

***

Международные отношения

В Ялте открылось заседание Экономического совета СНГ

Сегодня в Ялте открылось 49-е заседание Экономического совета СНГ, главной темой которого стало обсуждение вопроса о проекте договора о зоне свободной торговли, передает корреспондент УНИАН.

Документ был разработан Министерством экономического развития РФ и представлен в исполнительный комитет СНГ в конце 2008 года. Он нацелен на формирование единой договорной базы, отвечающей современным требованиям, для полномасштабной либерализации торговли на пространстве СНГ.

“Сегодня мы в состоянии принять новое соглашение о зоне свободной торговли, которое должно стать отправной точкой для формирования торгово-экономических отношений между нашими государствами на качественно новом уровне”, - сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что заседание Экономического совета СНГ проходит в Украине впервые, это было инициативой Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Следующее заседание Экономсовета стран Содружества пройдет 28 июня в Москве в Выставочном центре ВДНХ.

“Эта дата обусловлена открытием межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ”, - сказал секретарь исполнительного комитета Содружества Сергей ЛЕБЕДЕВ.

***

В Киргизии создали комиссию по переговорам о присоединении к Таможенному союзу и ЕЭП

Правительство Киргизии создало Межведомственную комиссию по переговорам о присоединении Киргизской Республики к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и Российской Федерации и Единому экономическому пространству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Киргизии, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алмазбек АТАМБАЕВ.

Комиссии поручено до 1 июля 2011 года подготовить и внести на рассмотрение правительства предварительный доклад о внешнеторговой деятельности Киргизии, который будет представлен в Секретариат Комиссии Таможенного союза. Кроме того, документом поручено выработать переговорные позиции по условиям присоединения к Таможенному союзу и ЕЭП с учетом чувствительных для внутреннего рынка республики товарных позиций и секторов экономики и соблюдения интересов Киргизии.

В документе отмечаются преимущества Киргизии в случае присоединения к Таможенному союзу, в частности: беспрепятственное передвижение товаров без таможенного оформления, денежных издержек и потери времени; развитие приграничной торговли, которая ранее сдерживалась наличием таможенного контроля;устранение внутренних постов санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля; обеспечение свободного доступа хозяйствующих субъектов к осуществлению на территориях сторон торговли услугами;осуществление торговли энергоносителями без экспортных и импортных пошлин; проведение свободной миграционной политики без квот и ограничений, позволяющей мигрантам пользоваться всеми социальными правами, которые имеют граждане государства пребывания; обеспечение свободного передвижения капитала.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля т.г. правительство Киргизии приняло решение начать переговоры о вступлении в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

УНИАН