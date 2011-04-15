Экономический совет СНГ утвердил проект договора о зоне свободной торговли

Участники 49-го заседания Экономического совета СНГ утвердили проект договора о зоне свободной торговли и решили продолжить работу над документом для его вынесения на заседание глав правительств Содружества, которое запланировано на 19 мая в Минске (Беларусь).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ялте сообщил журналистам секретарь исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ после заседания Экономического совета.

«Проект договора в целом одобрен. Есть некоторые вопросы, которые требуют дополнительного согласования и обсуждения», - сказал он.

По словам С.ЛЕБЕДЕВА, для обсуждения документа будет создана рабочая группа и проведены двусторонние встречи и консультации.

Проект договора о зоне свободной торговли был разработан Министерством экономического развития России и представлен в исполком СНГ в конце 2008 года. После этого он обсуждался сторонами.