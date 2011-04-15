СНГ должен занять достойное место между стабильным Западом и динамичным Востоком – Клюев

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны определить свое место в новой системе координат мирового хозяйства и выработать новый формат, который позволил бы им занять достойное место между стабильным Западом и динамичным Востоком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня, выступая на 49-м заседании Экономического совета СНГ.

По его словам, для этого уже созданы все необходимые предпосылки, главное – есть политическая воля глав государств и правительств СНГ.

«Сегодня мы в силах принять новое Соглашение о зоне свободной торговли, которое должно стать отправной точной для формирования торгово-экономических отношений между нашими государствами на качественно новом уровне», – заявил А.КЛЮЕВ.