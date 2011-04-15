С начала года возбуждено 25 дел против высокопоставленных должностных лиц - Пшонка

С начала года в Украине возбуждены 25 уголовных дел относительно высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Виннице сообщил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

По его словам, из возбужденных в этом году 25 дел против высокопоставленных должностных лиц 15 уже передано в суд.

«Коррупция не имеет политического цвета. Сегодня к уголовной ответственности за совершение служебных преступлений привлекаются высокопоставленные должностные лица - представители нынешней власти: ПРЕСНЕР (бывший заместитель министра окружающей природной среды Борис ПРЕСНЕР), РУДЬ (экс-начальник Госинспекции по контролю над ценами Татьяна РУДЬ), БОНДАРЬ (бывший министр транспорта и связи Виктор БОНДАР), АДАМОВИЧ (директор департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор АДАМОВИЧ), ЖУК (бывший заместитель председателя Госкомитета ветеринарной медицины Александр ЖУК). Это уголовные дела последних месяцев», - сообщил В.ПШОНКА.

По его словам, высокопоставленные должностные лица нанесли государству убытков на сумму почти 2,5 млрд. грн., из которых более 500 млн. грн. уже возмещено в госбюджет.

«Учитывая причинение государству указанными преступлениями, я имею в виду высокопоставленными должностными лицами, материального ущерба на сумму почти 2,5 млрд. грн., органы прокуратуры в период расследования уголовных дел принимают и подают иски в суд о возвращении этих средств государству. Уже судами решены к возвращению эти средства на сумму более 500 млн. грн.», - сообщил В.ПШОНКА.

Он подчеркнул, что органы прокуратуры пытаются не только привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, но и вернуть эти средства государству. «И это является реальной борьбой с коррупцией», - сказал генпрокурор.