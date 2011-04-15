Главное на 15 апреля (вечер)

Энергетика

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Возбуждено уголовное дело и в отношении ДУБИНЫ, ему вынесена мера пресечения – подписка о невыезде. По делу он уже допрошен, то есть проводятся следственные действия», - сказал он.

В.ПШОНКА сообщил, что О.ДУБИНУ обвиняют в превышении власти и злоупотреблениях.

Акционеры ПАО «Киевэнерго» упразднили правление, создав единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, соответствующее решение акционеры приняли на собрании 5 апреля т.г.

Согласно сообщению, 14 апреля наблюдательный совет компании утвердил в должности генерального директора Эдуарда СОКОЛОВСКОГО, который до этого являлся председателем правления общества.

Сегодня в Киеве состоялось заседание наблюдательного совета ПАО «Укрнафта», на котором была утверждена организационная структура и состав правления общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в частности, членами правления ПАО «Укрнафта» стали: Артем ЩЕРБАНЬ – заместитель председателя правления – финансовый директор; Владимир ПУСТОВАРОВ – заместитель председателя правления – исполнительный директор; Михаил БАКУНЕНКО – заместитель председателя правления – директор по корпоративному развитию и стратегии; Алексей КУЩ – заместитель председателя правления – коммерческий директор; Михаил ГНЫП – заместитель председателя правления – технический директор; Наталия ДОЛИНА – главный бухгалтер.

Россия не будет отказываться от взимания пошлин на энергоносители, поставляемые в государства СНГ.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ по окончании заседания Экономического совета СНГ в Ялте.

"Идет спор - может ли Россия отказаться от различных пошлин в отношении энергоресурсов для всех стран, входящих в СНГ? Ответ - нет, не может", - сказал он. При этом И.ШУВАЛОВ отметил, что это было бы несправедливо для России, учитывая, что эти пошлины, в частности, экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты, имеют квазиналоговый характер.

НАЭК «Энергоатом" планирует до июня согласовать с генеральным подрядчиком достройки 3-го и 4-го энергоблока Хмельницкой АЭС - компанией «Атомстройэкспорт» (АТЭ) стоимость работ и оборудования в раках коммерческого контракта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор обособленного подразделения "Энергоатома" - "Атомпроектинжиниринг" Владимир БРОННИКОВ.

"Ожидается, что уже в мае мы сможем доложить цену тех или иных работ, которые будет выполнять Россия, прежде всего, по изготовлению реакторной установки", - сказал он.

Гендиректор добавил, что в данное время стороны продолжают согласовывать условия и параметры будущих контрактов на поставку оборудования и выполнения работ в рамках достройки блоков.

"Сейчас мы работаем над конкретными контрактами, над ценой этих контрактов, с "Атомстройэкспортом". Идут достаточно жесткие консультации", - сказал В.БРОННИКОВ.

Транзит природного газа по территории Украины в январе-марте т.г. увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, транзит нефти по территории Украины в январе-марте т.г. сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины в январе-марте т.г. сократилась на 9,3%, а транспортировка газа – увеличилась на 5,7%

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-марте 2011 года сократили добычу природного газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4,8 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,602 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-марте т.г. сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 220 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 5,7% – до 173 млн. куб. м.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" о предоставлении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом определяются доходы государственного бюджета на 2011 год в сумме 283.864.879,4 тыс. гривен, а расходы - 324.320.850,3 тыс. гривен.

Согласно закону, источниками формирования специального фонда государственного бюджета на 2011 год в части доходов являются поступления налога на добавленную стоимость при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в прошлые периоды.

Законом также устанавливается, что в 2011 году средства, полученные в специальный фонд государственного бюджета, направляются на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, произведенную, транспортированную и поставленную населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, утвержденным или согласованным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Предусмотрено, что перечисление субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, произведенную, транспортированную и поставленную населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, утвержденным или согласованным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Глава фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО выступает за передачу столичных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в концессию.

Об этом УНИАН сообщили в его пресс-службе.

«По моему мнению, назрело время, когда депутаты Киевсовета должны поддержать идею концессионного управления в сфере ЖКХ», - сказал А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Он считает, что концессия - это чуть ли не единственная возможность для Киева оставить имущество в своей собственности и при этом провести эффективные преобразования в самой сложной для инвестирования отрасли - ЖКХ.

А.ОМЕЛЬЯНЕНКО отметил, что среди преимуществ концессии – привлечение инвестиций в коммунальную сферу и уменьшение бюджетной нагрузки, возможность проведения реконструкции и технического переоснащения объектов ЖКХ за средства концессионера.

«Концессионеру, конечно, интересно работать с расчетом на определенную прибыль, но инвестор не менее заинтересован и в том, чтобы киевляне платили стабильно, а, следовательно, тарифы не должны быть высокими, а, прежде всего, экономически обоснованными», - добавил он.

По мнению главы фракции ПР в Киевсовете, даже после прихода концессионера ситуацию в ЖКХ изменить удастся не раньше чем через несколько лет.

Финансы

Участники 49-го заседания Экономического совета СНГ утвердили проект договора о зоне свободной торговли и решили продолжить работу над документом для его вынесения на заседание глав правительств Содружества, которое запланировано на 19 мая в Минске (Беларусь).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ялте сообщил журналистам секретарь исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ после заседания Экономического совета.

«Проект договора в целом одобрен. Есть некоторые вопросы, которые требуют дополнительного согласования и обсуждения», - сказал он.

По словам С.ЛЕБЕДЕВА, для обсуждения документа будет создана рабочая группа и проведены двусторонние встречи и консультации.

Проект договора о зоне свободной торговли был разработан Министерством экономического развития России и представлен в исполком СНГ в конце 2008 года. После этого он обсуждался сторонами.

Количество предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, в 2010 году сократилось на 400 тыс. и на 1 января т.г. составило 1 млн.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель ОО «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«По официальной статистике, которая была в январе, но потом куда-то исчезла с сайта Государственной налоговой службы, если на 1 января прошлого года плательщиков единого и фиксированного налога было 1,4 млн., то на 1 января этого года подали заявки на единый налог только 1 млн. То есть 400 тыс. предпринимателей только в прошлом году остались без официальной работы», - отметила она.

В то же время, по словам О.ПРОДАН, эти 400 тыс. предпринимателей не перестали вести свою деятельность.

Массовую сдачу свидетельств плательщиков единого налога отмечает и председатель Союза предпринимателей, арендаторов и собственников Сумской области Светлана ИЧЕНСКАЯ. «В Сумах с 1 января нынешнего года закрыли свою деятельность 3 тыс. физлиц-предпринимателей, а открылись – 250… У нас начинаются небольшие препятствия со стороны налоговой, все это ведет к тому, чтобы создать барьер, не дать предпринимателю закрыть свой бизнес», - сказала она.

Одна из главных причин сокращения малого бизнеса – высокий социальный взнос, отмечают предприниматели.

«Малый бизнес сознательно заталкивается в тень, и новых рабочих мест не появляется. Все это нарушает экономическую безопасность страны», - считает С.ИЧЕНСКАЯ.

Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» через «Ощадбанк» начнутся с 23 апреля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Национального банка Украины Игорь СОРКИН сегодня в ходе форума «Ялтинские деловые встречи».

«23 числа планируем начать выплаты», – сказал он.

При этом И.СОРКИН отметил, что с 20 апреля в «Ощадбанке» начнется непосредственная регистрация вкладчиков.

Кроме того, зампредседателя Нацбанка отметил, что «Родовид Банк» уже завершил процедуру увеличения уставного капитала за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом монетизация данных бумаг регулятором будет проходить не одновременно, а «по мере необходимости».

Проект договора о свободной торговле СНГ, утвержденный сегодня в ходе заседания Экономического совета стран - членов Содружества, будет доработан на уровне экспертов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня после заседания Экономсовета.

А.КЛЮЕВ сообщил, что на сегодняшнем заседании согласованы основные положения договора. «Оставшиеся моменты будут доработаны на уровне экспертов в ближайшее время», - отметил он.

Этот договор, подчеркнул первый вице-премьер Украины, направлен на либерализацию торговли на пространстве СНГ, что отвечает требованиям ВТО.

Он выразил уверенность, что после подписания такого соглашения станет возможным формирование согласованной тарифной и таможенной политики, что будет способствовать ликвидации существующих барьеров во взаимной торговле.

По словам А.КЛЮЕВА, сейчас в рамках СНГ действует более 100 двухсторонних соглашений, заключенных преимущественно в 1993-1994 годах, и установление общих и понятных правил упростит работу как предприятий государств - участников Содружества, так и органов власти стран СНГ.

Украинские банки на сегодняшний день уже списали около 10 млрд. грн. негативно классифицированных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель председателя Национального банка Украины Игорь СОРКИН сегодня в ходе форума «Ялтинские деловые встречи».

По его словам, с 1 апреля в связи со вступлением в силу отдельных положений Налогового кодекса прекратило действие положение Нацбанка, которое регулировало этот вопрос. В ближайшее время будет принят новый документ, которым будет регулироваться данный процесс.

И.СОРКИН напомнил, что сегодня доля негативно классифицированных кредитов в кредитном портфеле банка оценивается в 15%.

По его словам, НБУ сейчас разрабатывает нормативный документ, в котором будет предусмотрена возможность продажи таких кредитов нерезидентам.

Страны СНГ пока не урегулировали вопрос об экспортных пошлинах, и он остается главным в работе над новым соглашением о зоне свободной торговли.

Как предает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам первый вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ после заседания Экономического совета СНГ.

"Основной вопрос – взимание экспортных пошлин", – сказал И.ШУВАЛОВ.

По его словам, этот вопрос предстоит в ближайшее время обсудить на двусторонних и многосторонних встречах в рамках подготовки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

"Россия исходит из того, что это суверенное право каждой страны – взимать экспортные пошлины", – сказал И.ШУВАЛОВ.

При этом он отметил, что «рано или поздно» Россия пойдет на отмену экспортных пошлин, однако сроки назвать затруднился, поскольку это решение будет приниматься в рамках реформирования налоговой системы.

Отвечая на вопрос журналистов, предполагается ли отмена импортных пошлин или их минимизация после создания зоны свободной торговли, И.ШУВАЛОВ сказал, что при взаимной торговой деятельности государств СНГ такие пошлины не предполагаются.

Что же касается торговли с третьими странами, то, по его словам, наличие импортных пошлин – это определенный уровень таможенно-тарифной защиты внутренних производителей и рынков, на которую также имеет право каждая из стран.

На сегодняшний день в Украине 29 банков являются убыточными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Игорь СОРКИН в ходе своего доклада на форуме «Ялтинские деловые встречи».

«29 банков на сегодня в убыточном состоянии», – сказал он. При этом зампредседателя НБУ напомнил, что по итогам января-февраля текущего года сальдированная прибыль банковской системы Украины составила 206 млн. грн.

Среди прочего И.СОРКИН отметил, что удельный вес российского капитала в объеме иностранного капитала в украинской банковской системе составляет 24,5%.

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в марте текущего года по сравнению с мартом 2010 года составил 8%, в январе-марте 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 9,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в марте т.г. по сравнению с февралем рост промпроизводства составил 12,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в марте т.г. против марта 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,8% (к февралю т.г. – 14,6%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 4,2% (к февралю т.г. – 15,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 3,5% (к февралю т.г. – 14,3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в марте т.г. по сравнению с мартом 2010 года составил 8,1% (к февралю т.г. – 15,1%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 2,8% (к февралю т.г. – рост 19,5%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 16,4% (к февралю т.г. – 10,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 18,2% (к февралю т.г. – 10,6%), в производстве кожи, изделий из нее – 10,1% (к февралю т.г. – 12,2%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в марте т.г. против марта 2010 года составил 13,5% (к февралю т.г. – 14,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 0,2% (к февралю т.г. – 15,1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 12,4% (к февралю т.г. – рост 5,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 10,7% (к февралю т.г. – рост 14%), в том числе в химическом производстве – 12,2% (к февралю т.г. – рост 12,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 4,4% (к февралю т.г. – рост 19,6%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 22,2% (к февралю т.г. – рост 31,2%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в марте т.г. по сравнению с мартом 2010 года рост производства составил 5,7% (к февралю т.г. – рост 12,5%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 22,8% (к февралю т.г. – рост 14,6%), в частности, в производстве машин и оборудования – 7,1% (к февралю т.г. – рост 10,9%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 19,2% (к февралю т.г. – рост 10,4%), в производстве транспортного оборудования – 38,5% (к февралю т.г. – рост 19,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 13,8% (к февралю т.г. – рост 1%).

(УНИАН)