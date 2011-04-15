В Керчи открылся Первый Крымский международный туристический форум

В Керчи (АР Крым) сегодня состоялось открытие Первого Крымского международного туристического форума (CITF 2011).

Как передает корреспондент УНИАН, форум собрал представителей ведущих туристических компаний, организаторов фестивалей, представителей власти, общественных организаций и международных фондов.

Сегодня и завтра участники форума планируют обсудить перспективы развития медицинского, делового, событийного и MICE-туризма в Крыму, возможности создания конкурентных туристических продуктов.

«Мы покажем Керчь – город с прекрасным историческим наследием, который имеет большой туристический потенциал», - отметил организатор форума, руководитель креативного агентства «Мастерская светлых идей «МеД» Андрей СЛАБИНСКИЙ.

Заместитель министра курортов и туризма АР Крым Николай МАРИНОВ напомнил о задаче, поставленной Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ – «сделать Крым жемчужиной Украины». Н.МАРИНОВ также отметил, что утверждена стратегия развития Крыма до 2020 года, согласно которой туризм является главным приоритетом.

Н.МАРИНОВ сообщил, что в этом году увеличение потока российских туристов в Крым ожидается на 50%. По его словам, впервые в этом году запущены чартерные поезда «Москва – Симферополь», «Москва – Феодосия».

По словам замминистра курортов и туризма АР Крым, всего в 2011 году прогнозируется рекордное количество туристов - 6 млн. человек. В 2010 году Крым посетили 5,7 млн. человек.

Городской голова города Керчь Олег ОСАДЧИЙ рассказал о благоустройстве города в последние годы с целью привлечения туристов. «Керчь входит в десятку древнейших городов мира, ему 2611 лет. Он скрывает в себе археологические тайны. Город был закрыт для посещения туристов до 1992 года. Нам удалось обновить лицо города, не изменив его. Сегодня можно прогуляться по реставрированным улицам, история которых берет начало в 1737 году. В прошлом году Керчь посетили 66 тыс. отдыхающих. Мало кто знает, что в городе, расположенном у двух морей, койко-место стоит 79 грн.», - отметил О.ОСАДЧИЙ.

По его мнению, привлечению туристов в Крым будет способствовать сертификация и доведение до европейского уровня гостиниц, ресторанного хозяйства.

В свою очередь, руководитель крымского офиса USAID/LINC Джеффри ЛУБРИ считает, что в будущем Крым будет развиваться не только за счет пляжей, а и за счет культурно-развлекательных направлений. «Западные туристы заинтересованы в получении уникального опыта. Они хотят знать культуру, музыку, кулинарию. Нужно развивать событийный туризм», - отметил Дж.ЛУБРИ.

Вместе с тем он обратил внимание, на то, что западный потребитель туристических услуг предъявляет высокие требования к качеству обслуживания. Руководитель крымского офиса USAID/LINC пообещал оказывать экспертную помощь в развитии туризма в Крыму, в частности – привлекать экспертов туристической сферы из Европы в Керчь для проведения семинаров и обмена опытом.

«В прошлом году в Керчь заходили несколько крупных судов. В Керчи можно развить яхтинг, сделать стоянки для яхт», - предложил Дж.ЛУБРИ.

Первый Крымский международный туристический форум CITF-2011 посвящен расширению возможностей сезона в Крыму, анализу внутреннего и внешних туррынков и интеграции полуострова в мировой туристический бизнес.

Первый Международный туристический форум, который проходит 15-16 апреля в Керчи, организован при поддержке общественной организацией «Союз предпринимателей Керчи» и USAID/LINC.