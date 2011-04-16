Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил от должностей ряд заместителей министров.

Соответствующие указы от 15 апреля Президента размещены на сайте главы государства.

В частности, Владимир ЛАДИК освобожден от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия, Юрий АНИСТРАТЕНКО - от должности заместителя министра Кабинета министров Украины, Константин ЛЮБЧЕНКО - от должности первого заместителя министра Кабинета министров, Сергей КАМЫШЕВА- от должности заместителя министра Кабинета министров, Юрий АВКСЕНТЬЕВ - от должности заместителя министра Кабинета министров.

Напомним, что освобождение от должностей заместителей министров происходит в связи с сокращением их количества в результате реформирования правительства.