Анонс на 18 апреля

* Состоится визит в Украину Президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

* В преддверии 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС состоится международная конференция «Уроки Чернобыля: аспекты безопасности и экологии». Организатор - Посольство Российской Федерации в Украине, при поддержке РАН, НАН Украины, МЧС России и Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Представительства Россотрудничества в Украине.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Круглый стол на тему: «Главные наши богатства - земля, воздух, вода - загрязнены. Проблемы экологии - тревога мира». В рамках мероприятия состоится презентация шестой книги «Экология и природные богатства Украины», подготовленной и изданной Украинской конфедерацией журналистов к 25-годовщине Чернобыльской катастрофы и 20-летию создания Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

* Пресс-завтрак с Еленой Белан, главным экономистом инвестиционной компании Dragon Capital, на тему: "Реформы украинского правительства: оцениваем достигнутые результаты и перспективы". Во время встречи Елена Белан проведет презентацию своего нового отчета, в котором дана количественная оценка реформ, проведенных украинской властью за последний год. Используя в качестве базы сравнения ключевые мировые рейтинги инвестиционной привлекательности, эксперт проанализировала прогресс, достигнутый Украиной на сегодняшний день, и оценила возможный масштаб будущих реформ в период до 2014 года.

* На портале liga.net состоится интернет-конференция министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского на тему: «Состояние окружающей среды: это касается каждого».

* Круглый стол на тему: «Украина-Россия: первая годовщина Харьковских соглашений. Новые тренды». Организаторы - ИА «ГолосUA» и интернет-издание «Хвыля». В частности, речь пойдет о том, что изменилось в украинско-российских взаимоотношениях за истекший год и о перспективах их развития. Участники: Константин Матвиенко, эксперт консалтинговой корпорации «Гардарика»; Владимир Корнилов, директор украинского филиала Института стран СНГ; Виктор Буток, экономист. Модератор – директор центра политического анализа «Стратагема» Юрий Романенко.

* Состоится совместное расширенное заседание пяти Всеукраинских профсоюзов бюджетной сферы, на которое приглашены Премьер-министр Украины Н.Азаров и профильные министры. Вопросы:почему медику, работнику культуры и социальной защиты учителю, преподавателю высшей школы не доплачивают ежемесячно от 300 до 1500 грн. заработной платы, а следовательно, искусственно занижают и его будущую пенсию? Почему работников бюджетной сферы вынуждают идти в отпуска за свой счет, «оптимизируют» их численность лишь путем закрытия школ и больниц? Будет ли в этом году использован в интересах человека труда дополнительный ресурс Госбюджета в 20 млрд. грн. и др.

* Пресс-конференция на тему: "ТОП-100. Лучшие топ-менеджеры Украины" по результатам очередного рейтингового исследования издательства "Экономика" и журнала "ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины". Участники: главный редактор журнала "ТОП-100" Василий Поворозник; ген.директор издательства "Экономика" Эвелин Бучацький. Приглашены: президент компании "Инком" Александр Федченко; председатель правления "ИНГО Украина" Игорь Гордиенко; президент компании "Кинто" Сергей Оксанич; президент концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов; ген.директор "МЕТИНВЕСТ" Игорь Сырый; председатель правления "Укрсоцбанк" Борис Тимонькин; президент "Киевстар" Игорь Литовченко; генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко.

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