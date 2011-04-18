ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Азаров: Российский газ для Украины должен стоить 200 долларов», в котором пишет – премьер-министр Николай Азаров отметил, что по точным подсчетам цены на российский газ для Украины должны быть примерно 200 долларов за тысячу кубометров, а не почти 300, как есть сейчас…

http://delo.ua/ukraine/azarov-rossijskij-gaz-dlja-ukr-155993/

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Также «Дело» подает материал «НБУ: В 2010 году жертвами карточных мошенников стали 43 банка», в котором пишет - в прошлом году от карточных мошенников пострадали 43 украинских банка. При этом количество мошеннических операций с использованием платежных карт по сравнению с 2009-м уменьшилось почти в 3,5 раза…

http://delo.ua/finance/nbu-v-2010-godu-zhertvami-kart-155961/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Электрическое сопротивление» пишет – объявление о приватизации предприятий электроэнергетики привело к обострению конфликта между акционерами "Черкассыоблэнерго". В пятницу представители неизвестной охранной фирмы предприняли неудачную попытку штурма офиса компании. Отбить нападение удалось благодаря вмешательству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут". Эксперты считают, что события на предприятии, скорее всего, снизят не только цену "Черкассыоблэнерго", но и интерес к приватизации энергоактивов в целом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1623903

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Крепко связались» пишет – VimpelCom Ltd, управляющая операторами "Вымпелком" и "Киевстар", закрыла сделку по объединению с Wind Telecom египетского миллиардера Нагиба Савириса. В тот же день один из акционеров – "Альфа-Групп" – объявил, что продаст значительную часть привилегированных акций VimpelCom. В результате Савирис может стать владельцем крупнейшей голосующей доли в объединенной компании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1623910

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«Экономические известия» в публикации «Для Фирташа газ по $170» пишут - правительство договорилось с Москвой о поставках 4 млрд. куб. м газа по цене $170 для азотных предприятий Украины. Это усилит конкурентоспособность заводов на внешнем рынке и добавит доходов их собственнику — Дмитрию Фирташу…

http://markets.eizvestia.com/full/dlya-firtasha-gaz-po-170

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Также «Экономические известия» в публикации «Печенье ушло на экспорт» пишут - производители мучных сладостей побили докризисный рекорд по экспорту, а также обогнали остальную продукцию отрасли по производству и импорту…

http://markets.eizvestia.com/full/pechene-ushlo-na-eksport

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«Экономические известия» в публикации ««Укрзалізниця» поменяет Siemens на Skoda» пишут - «Укрзалізниця» может сменить партнера по программе создания в Украине двухсистемных локомотивов. После не вполне успешного сотрудничества с немецкой Siemens совместное производство может быть создано с чешской Skoda. Базой для СП должно стать частное предприятие, считают эксперты…

http://markets.eizvestia.com/full/ukrzaliznicya-pomenyaet-siemens-na-skoda

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«Сегодня» в публикации «Зарплата в плюсе у топов, айтишников и медиков» подает результаты собственного исследования вопроса, где в Украине сейчас поднимают зарплаты…

http://www.segodnya.ua/useful/job/14242642.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Полицию налоги не интересуют» пишет – полиция Москвы утратила интерес к налоговым преступлениям: в I квартале 2011 г. по сравнению с I кварталом 2010 г. показатели упали в разы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258714/policiyu_nalogi_ne_interesuyut

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Также «Ведомости» в публикации «Сколько зарабатывают российские чиновники» пишут – вторая по счету всеобщая декларационная кампания российских чиновников набирает обороты. И хотя государевы служащие по-прежнему не раскрывают источники своих доходов и суммы личных трат, издание решило в онлайн режиме следить за публикациями любопытной для налогоплательщиков информации…

http://www.vedomosti.ru/special/incomes/

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Издание «Известия» в публикации «Дорога для чемпионов» пишет – к чемпионату мира по футболу 2018 года Москву, Самару, Казань и Екатеринбург свяжут скоростные железные дороги. В стране построят новые аэропорты, которые, впрочем, могут оказаться временными. Речной транспорт тоже привлекут. Но лишь для того, чтобы не строить гостиницы. "Известия" выясняли, есть ли смысл вкладывать деньги в инфраструктуру накануне соревнований…

http://www.izvestia.ru/economic/article3154184/

(УНИАН)