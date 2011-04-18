Янукович сегодня проведет встречу с Баррозу
10:25, 18 апреля 2011Разное
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Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.00 в Администрации Президента Украины.
После этого состоятся переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Европейской комиссии.
Также В.ЯНУКОВИЧ и Ж.БАРРОЗУ пообщаются с представителями средств массовой информации.
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