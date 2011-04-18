Главное на 18 апреля (день)

Энергетика

Российские предприятия начали подготовительные работы по изготовлению корпусов реакторов для достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в рамках контракта НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-президент «Атомстройэкспорта» Александр ДЫБОВ.

По его словам, в частности, в феврале текущего года по просьбе украинской стороны российские предприятия «Объединенные машиностроительные заводы» и «Гидропресс» начали согласование рабочей документации, а также приступили к изготовлению заготовок элементов корпуса реактора.

«Ижорские заводы (ОМЗ – УНИАН) и «Гидропресс» уже преступили по просьбе украинской стороны к работе без денег. Мы уже работаем плотно в плане воплощения в железо с февраля этого года», - сказал он.

При этом А.ДЫБОВ отметил, что параллельно стороны продолжают согласовывать коммерческие соглашения по реализации достройки энергоблоков Хмельницкой станции. В частности, он сообщил, что на сегодняшний день подготовлено 6 проектов контрактов на выполнение работ. Так, один из контрактов на разработку технического задания предусматривает разделительную смету, которой разграничивается объем работ российских и украинских подрядчиков. Второй частью данного контракта должна быть закреплена непосредственно стоимость выполнения работ.

А.ДЫБОВ спрогнозировал, что согласование ценовых параметров проекта сторонами начнется в конце апреля.

Чехия выделит 2,6 млн. евро Чернобыльскому фонду «Укрытие», занимающемуся строительством нового защитного саркофага для поврежденного реактора ЧАЭС.

Как передает радио Praha, об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии.

О своем пожертвовании Прага объявит на конференции доноров фонда «Укрытие» в следующий вторник, 19 апреля, в Киеве отмечается в сообщении.

Приведение в стабильное состояние проблемных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии займет от 6 до 9 месяцев.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня заявил на пресс-конференции президент компании-оператора АЭС "Токио электрик пауэр" Масатака СИМИДЗУ.

По его словам, процедура охлаждения внутренней части реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом может занять до трех месяцев.

Финансы

Международный валютный фонд выделит очередной транш кредита Украине по программе stand by после того, как власти страны выполнят свои обещания повысить цены на газ для населения и провести пенсионную реформу.

Об этом заявил глава Европейского департамента МВФ Антонио БОРГЕС 16 апреля в Вашингтоне во время весенней встречи МВФ и Всемирного банка, сообщает телеканал «Интер».

"Самые большие проблемы - в сфере налогов и финансов. Мы хотим, чтобы страна выполняла свои обязательства: проводила пенсионную реформу, повышала цены на газ. Как только это произойдёт - мы продолжим выделение средств", - сказал А.БОРГЕС.

Президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК предупреждает, что мир находится на пороге широкомасштабного экономического кризиса из-за растущих цен на нефть, безработицы и неустойчивой ситуации на Ближнем Востоке.

Как передают «Подробности», об этом Р.ЗЕЛЛИК заявил в Вашингтоне по окончании встречи Группы Двадцати (G-20), на которой присутствовали министры финансов и главы центробанков ведущих стран мира.

Участники саммита признали, что из-за неуклонного роста цен на продукты питания миллионы людей по всему миру могут оказаться за чертой бедности.

Лидеры G-20 пообещали выделить 35 млрд. долл. в помощь новым правительствам на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Также представители Всемирного банка заявили на саммите, что рост цен на продовольствие и энергоносители может привести к тому, что в 2011 году за чертой бедности окажутся еще 5,3 млн. жителей развивающихся стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА).

Европейская комиссия готовит спецпроект трансграничного сотрудничества между Украиной и Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Житомирском облсовете заявил руководитель группы экспертов проекта Еврокомисии Колин МЕДДОК.

"Мы не исключаем возможности того, что Житомирская область будет принимать участие в программе трансграничного сотрудничества между Украиной и Беларусью, которая готовится специальным проектом Европейской комиссии",- сказал он.

Эксперт уточнил, что речь идет о программе "определения проектов территориального сотрудничества в составе региональной индикативной программы на 2011-2013 финансовых года".

На вопрос о финансовой составляющей реализации данного проекта он сказал, что "на это будут выделяться значительные средства", не уточнив, о какой именно сумме идет речь.

К.МЕДДОК добавил, что регионы Украины, в отличие от Киева, имеют малый опыт трансграничного сотрудничества и целью упомянутой программы является помочь им в этом.

"Нам хорошо известно, например, о существовании тесных экономических связей между Житомирской областью и Беларусью, однако мы мало знаем о проблемных вопросах, которые возникают между ними", - заявил К.МЕДДОК, отметив, что Европейскую комиссию интересует изучение этих проблемных вопросов.

Государственное казначейство 14 апреля осуществило автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 33 налогоплательщикам на сумму 602,3 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госказначейства, переданном агентству УНИАН.

Автоматическое возмещение осуществлено в соответствии с положениями Налогового кодекса и постановления Кабинета министров от 17 января т.г. №39 "Об утверждении Порядка взаимодействия органов Государственной налоговой службы и органов Государственной казначейской службы в процессе возмещения налога на добавленную стоимость".

Китайцы готовы вложить 1 млрд. долл. в строительство нового завода по производству калийных удобрений в Калуше (Ивано-Франковская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

«Инвестиция с китайской стороны - один миллиард долларов», - отметил председатель ОГА.

Губернатор рассказал, что в среду состоится заседание совместной украинско-китайской межправительственной комиссии, на котором, он надеется, будет подписано соглашение о строительстве нового завода по производству калийных удобрений.

М.ВЫШИВАНЮК отметил, что китайцы одновременно предлагают решить проблему карстовых провалов в Калуше с помощью золы с Бурштынской ТЭС, а также переработать рассолы, которыми заполнены карьеры на территории города.

Таким образом, отметил губернатор, удастся полностью решить экологические проблемы Калуша.

В настоящее время Украина ежегодно экспортирует калийные удобрения из Беларуси на 250 млн. долл.

Раньше в Калуше работал калийный завод, который был создан на базе завода калийных удобрений "Орианы" для разработки Калуш-Голинского месторождения калийных солей и их комплексной переработки. С октября 2001 года завод прекратил работу.

(УНИАН)