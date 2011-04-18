Из Ливии эвакуированы еще 20 граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В частности, по его данным, 18 апреля в 03.00 часа ночи из порта г. Мисурата в направлении г. Бенгази вышло судно Международной организации по миграции «Иониан Спирит» с 19-ю гражданами Украины на борту.

Ориентировочное время прибытия в Бенгази - 19.00-20.00 18 апреля. По прибытии украинские граждане на автобусах МОМ будут доставлены на ливийско-египетскую границу - переправа Салюм.

Посольство Украины в Ливии поддерживает связь с представителями МОМ в Бенгази и городе Каире относительно оказания максимального содействия гражданам Украины.

Посольству Украины в Египте поручено встретить граждан Украины на переходе Салюм и обеспечить их возвращение на Родину.

Кроме того, в ночь на 18 апреля один гражданин Украины был эвакуирован из г. Мисурата на борту египетского судна, которое ориентировочно 21 апреля прибудет в порт Александрия (Египет).

Посольству Украины в Египте также поручено встретить гражданина Украины в Александрии и обеспечить возвращение на Родину.