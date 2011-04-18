«Краснодонуголь» откроет подземный здравпункт

ОАО «Краснодонуголь» откроет 3 подземных здравпункта на своих шахтах.

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия, первый из них откроется на шахте «Самсоновская-Западная».

Согласно сообщению, открытие первого здравпункта приурочено к 28 апреля - Международному дню охраны труда. В текущем году также запланировано строительство еще двух здравпунктов - на шахтах «Молодогвардейская» и «Суходольская-Восточная». Общий объем финансирования этой медицинской программы составит 7 миллионов гривен.

Отмечают, что новый подземный здравпункт будет укомплектован современным медицинским оборудованием и материалами для оказания первой помощи работникам предприятия. Кроме того, на удаленных от здравпункта участках шахты будут расположены специальные медицинские укладки, оснащенные средствами для оказания первой помощи – индивидуальными асептическими пакетами, перевязочными материалами, шинами, воротниками, жгутами, нашатырным спиртом и др.

«Основными приоритетами компании является организация безопасного труда на производстве, предотвращение несчастных случаев и уменьшение рисков профессиональных заболеваний. Наличие здравпункта в подземных условиях значительно ускорит оказание медицинской помощи, ведь когда речь идет о человеческой жизни, дорога каждая минута. В цепочке оказания помощи человеку, здравпункт будет одним из элементов большой программы профилактики охраны труда», - заявил генеральный директор ОАО «Краснодонуголь» Александр Потапенко.

В рамках комплексной программы по усилению безопасности труда на производстве на базе учебно-курсового комбината ОАО «Краснодонуголь» также функционирует кабинет, оборудованный всем необходимым для обучения алгоритму оказания первой помощи. Особое внимание уделяется практическим занятиям по искусственной вентиляции легких, непрямому массажу сердца, работе с дефибриллятором, правилам наложения кровеостанавливающего жгута, шины при переломах.

Сообщают также, что на реализацию комплексной программы по охране труда и технике безопасности в 2011 году направит 78,2 млн. гривен.

Справка УНИАН. ОАО «Краснодонуголь» является одним из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит четыре шахты и два шахтоуправления, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. В компании работает около 16 тыс. человек.

Более 99% акций ОАО «Краснодонуголь» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод».