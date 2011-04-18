Завтра на сессии Киевсовета состоится отставка Довгого - Карасев

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ прогнозирует отставку секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО на завтрашней сессии горсовета.

Об этом политолог сообщил интернет-порталу «За Київ».

Как сказал эксперт: «Отставка О.ДОВГОГО? Да, скорее всего, должна уже состоятся. А почему? Да, потому, что пришло время Партии регионов взять Киевсовет под свой контроль. А как еще может быть? Нужны либо перевыборы, либо от ставка нынешнего секретаря Киевсовета, потому как горсовет сегодня главе КГГА Александру ПОПОВУ - не помощник, а А.ПОПОВ - не авторитет для Киевсовета».

По его словам, поскольку ПР не желает проведения выборов в столице - потому что не уверена в победе А.ПОПОВА и не может сформировать свою нормальную фракцию в Киевсовете - ей придется усиливать свое влияние, пройдя через отставку О.ДОВГОГО.

В.КАРАСЕВ также считает, что ПР приходится выбирать между двумя вариантами: «Ставить неправильную для себя фигуру - типа Виталия КЛИЧКО, либо надеяться на чудо, что выберут кандидата от ПР».

«Кстати, чтобы поддобриться к В.КЛИЧКО, для ПР лучшей фигурой на пост секретаря стала бы именно Наталья НОВАК», - считает В.КАРАСЕВ.

Также В.КАРАСЕВ предположил, что на должность секретаря вместо О.ДОВГОГО будут выдвинуты Владимир ДАЙНЕГА и Юрий ДМИТРУК.

«В любом случае тянуть резину с секретарем КГГА уже не в состоянии, поэтому нарыв должен быть прорван уже завтра», - считает В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, в ряде фракций Киевсовета высказали мнение, что причиной отмены заседания Киевсовета, запланированного на 14 апреля, стали опасения секретаря горсовета О.ДОВГОГО лишиться должности.