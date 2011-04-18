Украина и Китай создадут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству

Украина и Китай создадут межправительственную комиссию по вопросам экономического сотрудничества. Соответствующее соглашение подпишут в Киеве 20 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и вице-премьер-министр Госсовета Китайской Народной Республики Чжан ДЕЦЗЯН, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера. Согласно сообщению, после подписания соглашения планируется провести первое заседание межправительственного органа.

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