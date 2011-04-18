Главное на 18 апреля (вечер)

Финансы

Инфляция в Украине по итогам 2011 года составит 10,5-11,5% - эксперты

Инфляция в Украине по итогам 2011 года составит 10,5-11,5%, говорится в прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecasts, подготовленном аналитической компанией Da Vinci AG.

«Первый квартал 2011 года развеял мифы о возможности сдержать инфляцию на уровне ниже 10% и прогнозируется достижение инфляцией к концу текущего года диапазона 10,5-11,5%» - отмечают в компании.

По мнению экспертов компании, основным драйвером роста цен в Украине во втором квартале 2011 года продолжит оставаться рынок продуктов питания. Кроме того, существенное влияние на рост потребительских цен в этот период окажет очередной рост тарифов ЖКХ на электроэнергию на 15%. Его вклад в общую картину инфляции будет составлять около 0,2%.

В отчете отмечается, что инфляционная динамика в Украине в целом соответствует основным трендам мировых рынков. Подобный вывод делается на основании анализа данных инфляции в некоторых странах мира за I квартал 2011 года. Однако в Da Vinci AG подчеркивают, что сами показатели оказались значительно ниже. «Полагаем, что это связано с тем, что инфляционная корзина Украины сегодня неадекватно оценивает ключевые позиции спроса на товары и услуги. В связи с этим индекс потребительских цен в Украине занижен приблизительно на 5 процентных пунктов», - говорится в отчете.

В компании отмечают, что корреляция индекса потребительских цен и индекса цен производителей на нынешнем этапе дает основания говорить о том, что до конца года потребительская инфляция продолжит свой рост более интенсивными темпами, чем ожидалось.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2011 года по сравнению с февралем 2011 года составила 1,4%, против декабря 2010 года – 3,3%.

Показатель инфляции в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года – 7,7%, в январе-марте 2011 против аналогичного периода 2010 года – 7,7%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

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Официальный курс гривни с начала апреля снизился к доллару на 0,09%

Официальный курс гривни с начала месяца снизился относительно доллара США на 0,09% - до 7,9672 грн./долл. США, относительно евро - на 2,3% - до 11,4736 грн./евро, а к российскому рублю - на 0,94% - до 2,8264 грн./10 рублей.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, рыночные котировки гривни к доллару США с начала месяца изменялись в узком диапазоне: по безналичным операциям - от 7,9747 грн./долл. США до 7,9638 грн./долл. США, а по наличным, по продаже долларов США, - от 7,9858 грн./долл. США до 7,9777 грн./долл. США.

Также отмечается, что благодаря большим объемам валютных поступлений от нерезидентов по сравнению с переводами в их пользу, предложение безналичной иностранной валюты с начала апреля доминирует над спросом на нее, при этом Нацбанк имеет возможность проводить положительные валютные интервенции, пополняя международные резервы.

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Эксперт: золото сохраняет потенциал роста до уровня 1500 долл./тройская унция

Стоимость золота на текущей неделе на мировом рынке будет определяться макроэкономической статистикой из США и еврозоны, котировками нефти и событиями на Ближнем Востоке. На рынке золота, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, на фоне слабого курса американского доллара существуют все предпосылки для продолжения роста котировок драгоценного металла до психологического уровня 1500 долл. за тройскую унцию.

Как отмечают в компании, участники рынка не спешат продавать желтый металл с максимальных за всю историю уровней, поэтому снижение котировок в данный момент используется лишь для покупок золота. На фоне усиливающихся опасений инвесторов по поводу ценовой стабильности в еврозоне и долговых проблем некоторых европейских стран, в частности Португалии и Ирландии, золото сохраняет высокий инвестиционный спрос в качестве актива-убежища.

Аналитики FOREX CLUB в Украине отмечают, что в центре внимания участников рынка на текущей неделе будут данные по жилищному сектору в США за март, индекс деловой активности в еврозоне за апрель, а также индикатор условий деловой среды в Германии от института IFO за апрель.

В случае, если макроэкономическая статистика из США, в частности с рынка жилья, окажется позитивной, то курс американской валюты может получить дополнительный импульс для роста, тем самым, оказав давление на стоимость золота. Уровнем поддержки для золота на ближайшие пять торговых сессий может стать значение 1460 долл. за тройскую унцию.

Золото по итогам прошлой недели выросло в цене на 0,8% до 1486,35 долл./тройскую унцию. В начале торговой недели котировки драгоценного металла испытывали давление, снизившись до недельных минимумов 1445,63 долл./тройскую унцию. Причиной этому стали, во-первых, ослабление политической нестабильности в Ливии на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня межу Африканским союзом и ливийским лидером Муамаром Каддафи, во-вторых, согласование федерального бюджета США на текущий финансовый год. Однако со второй половины недели рост котировок желтого металла возобновился, вследствие чего стоимость золота смогла достигнуть нового исторического максимума – 1487,85 долл./тройская унция. Причин для этого было несколько: высокие инфляционные риски в еврозоне, где индекс потребительских цен за март в годовом выражении составил 2,7% против февральских 2,4%; обострение опасений инвесторов по поводу долгового кризиса в еврозоне на фоне решения рейтингового агентства Moody`s понизить рейтинг гособлигаций Ирландии с Baa1 до Baa3 с негативным прогнозом, отмечают в FOREX CLUB в Украине.

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ТЭК

«Нафтогаз» и египетская ЕGPC создали совместное предприятие «Петросеннан»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и Египетская Генеральная Нефтяная Корпорация (Egyptian General Petroleum Corporation, ЕGPC) создали совместное предприятие «Петросеннан».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что данное СП было создано согласно Концессионному договору на проведение нефтяной разведки и эксплуатации «Нафтогазом Украины» концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East)в Египте.

Пресс-служба отмечает, что по состоянию на 10 апреля 2011 года «Нафтогаз Украины» добыл свыше 360 тыс. барр. нефти на концессионном участке Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East). После завершения строительства нефте- и газопроводов, а также базы по подготовке нефти и газа, плановая суммарная годовая добыча на участке будет составлять около 1 млн. тонн условного топлива.

На сегодняшний день на отмеченной территории открыто пять месторождений нефти и газа и продолжаются работы по разведке, проектированию и строительству инфраструктуры.

Напомним, в рамках реализации Концессионного соглашения на проведение нефтяной разведки и эксплуатации, подписанного 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины», компания осуществляет освоение концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) на территории Западной Пустыни Арабской Республики Египет.

18 февраля 2009 года во время испытания разведывательной скважины был получен прилив нефти дебитом 80 тонн (588 барр.) в сутки. Таким образом, в этот день было осуществлено коммерческое открытие, а с 19 апреля 2010 года начата ранняя добыча углеводородов на концессионном участке Алам Ель Шавиш Ист.

Кроме того, с целью расширения ресурсной базы углеводородов на территории Египта «Нафтогазом Украины» проведено изучение геолого-геофизических материалов и осуществлено технико-экономическое обоснование целесообразности инвестирования в освоение перспективних объектов лицензионных блоков South Wadi Mahareeth и Wadi Mahareeth в Восточной пустыне общей площадью 20 743 кв. км. Парафировано проекты Концессионных соглашений на проведение нефтяной разведки и эксплуатации отмеченных лицензионных блоков между Арабской Республикой Египет, компанией Ganope и дочерним предприятием компании «Зарубежнафтогаз».

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ЕК дополнительно выделит 110 млн. евро для достройки «Укрытия» на ЧАЭС

Европейская комиссия дополнительно выделит 110 млн. евро для достройки объекта «Укрытие» на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил Президент Европейской комиссии Жозе МануЭль БАРРОЗУ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ж.БАРРОЗУ, официально об этом будет сообщено завтра в ходе донорской конференции.

При этом Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что Украина может полностью рассчитывать на его поддержку в реализации чернобыльских проектов.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Ж.БАРРОЗУ за активную позицию Европейской комиссии относительно реализации проекта по достройке «Укрытия». Он поблагодарил за финансовый вклад Еврокомиссии и проведенную ею работу со странами Большой восьмерки и другими ключевыми донорами этого проекта. «Мы очень благодарны ЕС за понимание важности для нас этих мероприятий в достройке «Укрытия»», - сказал Президент Украины.

Также он предоставил большое значение непосредственному участию Ж.БАРРОЗУ в донорской конференции, которая завтра состоится в Киеве.

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Янукович: украинский суд не может отменить газовые соглашения

Украинский суд не может отменить газовые соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопросы украинских журналистов, сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Действия Генеральной прокуратуры Украины ограничиваются действующим законодательством, существующем в Украине. А что касается любых решений по отношению к должностным лицам, которые подписывали соглашения, решение может принять только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что украинский суд не может принимать решения относительно действий России. «Поэтому вопросы судебного дела касаются в данном случае только украинской стороны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ заметил, что не может комментировать ход судебного следствия в Украине, а может только подчеркнуть, что для Европейского Союза является очень важным сотрудничество с Украиной в энергетической сфере.

Напомним, 16 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что наличие нарушений во время подписания газовых соглашений 2009 года может установить только суд.

«Я не знаю, есть ли там вина. А если вина есть, на этот вопрос может дать ответ только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом в Генеральной прокуратуре Украины подозревают, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО единолично приняла решение о заключении газовых контрактов в 2009 году.

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Украина сократила экспорт электроэнергии на 0,5% – до 1,2 млрд. кВт/ч

Украина в январе-марте т.г. сократила экспорт электроэнергии на 0,5%, или 6,1 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2010 года – до 1,196 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В отчетный период экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился на 14,6%, или на 76,4 млн. кВт/ч, – до 600,6 млн. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 33,2% – до 301,7 млн. кВт/ч, в Словакию – на 26,6%, до 298,9 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию и Польшу из Украины в январе-марте т.г. не осуществлялись.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживала дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-марта т.г. выросли вдвое – до 3,8 млн. кВт/ч. Напомним, с апреля «Пауэр Трэйд» начала коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении.

С 4 февраля в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 591,6 млн. кВт/ч.

Также сообщается, что в марте т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос в 2,2 раза, или на 273,8 млн. кВт/ч, по сравнению с мартом 2010 года, – до 490 кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.

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Агро

Правительство предлагает ввести экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

Кабинет министров Украины предлагает ввести экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Соответствующий правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур зарегистрирован в Верховной Раде Украины (№ 8321).

Документом предлагается утвердить ставку экспортной пошлины на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу в размере 9%, но не менее 17 евро за тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну, и на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Согласно законопроекту, с дня вступления в силу документа товары, указанные в нем, изымаются из режима свободной торговли с иностранными государствами, о чем Кабмин в месячный срок информирует иностранные государства.

Предполагается, что эта норма будет действовать до 1 января 2012 г.

Напомним, 30 марта т.г. Кабинет министров продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы объемом 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн - до 1 млн. тонн, кукурузы - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

При этом 29 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сообщила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

«31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и президент Виктор ЯНУКОВИЧ требует подготовить соответствующий акт, согласно которому, если нужны ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.

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АМКУ обязал птицефабрики воздержаться от повышения цен на яйца

Антимонопольный комитет Украины обязал 40 крупнейших птицефабрик воздержаться от установления экономически необоснованных оптово-отпускных цен на куриные яйца в период Пасхальных праздников.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

О результатах рассмотрения требований Комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

Требования выдвинуты, в частности, к «Авангардко Инвестментс Паблик Лимитед», ООО «Борисполь Агро Трейд», ООО «Интер-Запорожье», ЗАО «Птицефабрика «Киевская», ЗАО «Агрофирма «Березанска птицефабрика», ОАО «Тернопольская птицефабрика», ООО «Отрадивская птицефабрика», СООО «Коминтерновская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Крупець» и АОЗТ «Лисичанская птицефабрика».

Участники этого рынка должны также способствовать заключению прямых контрактов для реализации куриных яиц с предприятиями розничной торговли.

Так, на протяжении третьей декады марта т.г. стоимость куриных яиц в подавляющем большинстве регионов Украины выросла. По объяснению производителей продукции, на это повлияло увеличение расходов на комбикорм для кормления птицы.

Однако, как установил Комитет, на протяжении января – марта т.г. средние цены на фуражное зерно, подсолнечный и соевый шрот, готовые комбикорма для птицы существенно не изменялись.

Следовательно, для значительного повышения участниками рынка оптово-отпускных цен на куриные яйца на протяжении указанного периода не было экономически обоснованных оснований.

«В связи с повышенным спросом на куриные яйца в период Пасхальных праздников необходимо обеспечить стабильную ценовую ситуацию на этом рынке. С соответствующими требованиями Антимонопольный комитет обратился к наибольшим птицефабрикам. Мы надеемся, что участники рынка куриных яиц осознают свою социальную ответственность перед гражданами и выполнят выдвинутые комитетом обязательства, а также безусловно будут придерживаться требований конкурентного законодательства в последующей деятельности», – отметила заместитель председателя АМКУ Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

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Промышленность

Рост промпроизводства в Украине по итогам 2011 года составит 6,5% - эксперты

Эксперты «ИНГ Банк Украина» ожидают роста промышленного производства в Украине по итогам 2011 года на уровне 6,5%.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками банка.

В банке напомнили, что по итогам марта темпы роста промышленного производства замедлились (8%). Рост по-прежнему обеспечивают экспортно-ориентированные секторы.

При этом эксперты отмечают, что контроль цен оказывает негативное влияние на динамику пищевой промышленности. Темпы роста промышленного сектора в марте незначительно снизились (8% в годовом исчислении) по сравнению с январем и февралем (9,7% и 11,5%, соответственно). «Замедление темпов роста соответствует ожиданиям и не

отражает снижения потенциала основных секторов промышленности в краткосрочной перспективе», - отмечают эксперты.

Также сообщается, что более высокая база сравнения в марте 2010 г., чем в январе и феврале, также повлияла на снижение темпов роста промышленного производства в годовом исчислении в марте 2011 г. «Таким образом, мы полагаем, что высокий показатель роста в апреле 2010 г. (17,4%) приведет к тому, что темпы роста в апреле 2011 г. также снизятся», - говорят в банке.

Химическая промышленность и машиностроение стали лидерами роста в марте (12,2% и 22,8%) на фоне высокого внешнего спроса. В частности, цены на ключевую продукцию украинской химической промышленности – аммиак – в марте возросли на 3,6% за месяц, тогда как рост в годовом исчислении составил 28,2%.

Кроме того, эксперты банка обращают внимание, что жесткое административное регулирование цен на продукты питания привело к тому, что пищевая промышленность в прошлом месяце показала наихудшую динамику (-2,8% в годовом исчислении). Металлургическая промышленность продемонстрировала умеренный рост (5,7%) вследствие волатильного спроса на продукцию на внешнем рынке.

«Мы сохраняем наше мнение относительно того, что промышленность и далее будет основным фактором, обеспечивающим рост украинской экономики в текущем году, - отмечают эксперты. - Мы сохраняем наш прогноз роста промышленного производства на уровне 6,5% по итогам 2011 г.».

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в марте текущего года по сравнению с мартом 2010 года составил 8%, в январе-марте 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 9,7%.

Рост промышленного производства в Украине в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в январе-декабре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост промпроизводства составил 11%.

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Самый высокий рост промпроизводства зафиксирован в Ивано-Франковской области – 36,2%

Самый высокий рост промышленного производства в Украине в марте 2011 года против показателя марта 2010 года зафиксирован в Ивано-Франковской области – 36,2%, самый большой спад отмечен в Черновицкой области – 15,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в пятерку областей-лидеров роста промышленного производства вошли: Ивано-Франковская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 36,2%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 28,1%, март к февралю 2011 года – 3,9%), Львовская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 26,9%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 19,8%, март к февралю 2011 года – 23,1%), Кировоградская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 19,8%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 22,4%, март к февралю 2011 года – 34,8%), Донецкая область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 15,7%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 19,1%, март к февралю 2011 года – 12,5%), Киевская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 14,4%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 12,3%, март к февралю 2011 года – 14,8%).

При этом сообщается, что в марте 2011 года против декабря 2010 года зафиксирован спад промпроизводства в 4 областях Украины: в Черновицкой области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 15,3%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – рост 7,7%, март к февралю 2011 года – рост 4,2%), Херсонской области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 5,7%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – спад 3,1%, март к февралю 2011 года – рост 14,1%), Полтавской области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 3,1%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – спад 1,5%, март к февралю 2011 года – рост 11,4%), Хмельницкой области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 1,4%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – рост 8,1%, март к февралю 2011 года – рост 11,6%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 г. зафиксирован рост на уровне 4,7%.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» к пасхальным праздникам назначила 30 дополнительных поездов

Железные дороги Украины по состоянию на 18 апреля назначили 30 дополнительных поездов к пасхальным праздникам.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 6 - Приднепровская, 5 - Одесская, 4 - Южная, 3 - Львовская и 2 - Донецкая железная дорога. Также 4 поезда назначило ОАО «Российские железные дороги».

Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев-Ужгород отправлением Киева 21, 22, 23, 24 апреля, из Ужгорода - 22, 23, 24, 25 апреля; № 219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 23, 25 апреля, из Ивано-Франковска - 23, 25 апреля; № 525/512 Киев-Мукачево отправлением из Киева 21 апреля, из Мукачево - 22 апреля; № 253 Киев-Львов отправлением из Киева 23 апреля; № 501/592 Киев-Львов отправлением из Киева 21 апреля, из Львова — 22 апреля; № 529 Киев-Львов отправлением из Киева 22 апреля; № 591 Киев-Тернополь отправлением из Киева 23 апреля; № 537/538-529/530 Киев-Ужгород-Жмеринка отправлением из Киева 22 апреля, из Ужгорода - 23 апреля; № 505/506-597/598 Киев-Ужгород-Хмельницкий отправлением из Киева 23 апреля, из Ужгорода 23 апреля; № 581/582 Киев-Ивано-Франковск-Жмеринка отправлением из Киева 22 апреля, из Ивано-Франковска 23 апреля.

Львовская железная дорога: № 147/148 Киев-Львов-Киев отправлением из Киева и из Львова 22, 23, 25 апреля; № 514-501/502 Львов-Киев-Черновцы отправлением из Львова 22 апреля, из Киева 22 апреля; № 502/501-525 Черновцы-Киев-Львов отправлением из Черновцов 25 апреля, из Киева 26 апреля.

Приднепровская железная дорога: № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 20 апреля по 12 мая ежедневно, кроме 22, 24 апреля, из Киева с 21 апреля по 13 мая ежедневно, кроме 23, 25 апреля; № 146/145 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 248/247 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 545/556 Днепропетровск-Львов отправлением из Днепропетровска 22 апреля, из Львова — 23 апреля; № 536/535-510/509 Симферополь-Львов отправлением из Симферополя 22 апреля, из Львова 23 апреля; № 561/562-522/521 Днепропетровск-Киев-Запорожье отправлением из Днепропетровска 22 апреля, из Киева 23 апреля.

Донецкая железная дорога: № 524/523 Луганск-Киев отправлением из Луганска 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля; № 577/578-576/575 Донецк-Киев отправлением из Донецка 21, 25 апреля, из Киева - 22, 26 апреля.

Составом Южной железной дороги назначены: поезд № 175/176 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 23 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 529/546 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 22 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 563/278 Харьков-Киев отправлением из Харькова 22 апреля, из Киева 23 апреля; № 225/278 Харьков-Киев отправлением из Харькова 22 апреля, из Киева 22 апреля.

Одесская железная дорога назначила поезда: № 432/431 Одесса-Харьков отправлением из Одессы 22, 25 апреля; из Харькова - 23, 26 апреля; № 590/589 Одесса-Симферополь отправлением из Одессы 22 апреля, из Симферополя — 23 апреля; № 210/209 Николаев-Киев отправлением из Николаева 21, 25 апреля; из Киева - 22, 26 апреля; № 228/227 Одесса-Львов отправлением из Одессы 22 апреля, из Львова 23 апреля; № 258/257 Одесса-Киев отправлением из Одессы 21, 25 апреля, из Киева 22, 26 апреля.

Составом РЖД: № 259/96 Москва-Киев отправлением из Москвы 23 апреля, из Киева 23 апреля; № 211/564 Москва-Харьков отправлением из Москвы 22 апреля, из Харькова 23 апреля; № 217/218 Москва-Знаменка отправлением из Москвы 21 апреля, из Знаменки 22 апреля; № 235/464 Москва-Одесса отправлением из Москвы 22 апреля, из Одессы 23 апреля.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

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Украина и Китай подписали соглашение по строительству «Воздушного экспресса»

Сегодня в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами.

«Подписанное сегодня, 18 апреля, в Пекине соглашение позволит начать уже в мае практическую фазу строительства скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь". Также для сооружения объектов инфраструктуры Киевской области было подписано соглашение на сумму 2 млрд. долл. Эти объекты будут созданы в процессе подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а, следовательно, подписание соглашения означает, что скоро начнется сооружение этого долгожданного объекта», - заявил председатель Государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами Владислав КАСЬКИВ в ходе своего визита в Китай.

По его словам, подписание этого соглашения является знаковым событием, поскольку открывает Украине двери к финансированию других национальных проектов, о чем был подписан Меморандум на общую сумму 10 млрд. долл. «Эти средства не требуют обязательных государственных гарантий», - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

Согласно сообщению, в целом во время государственного визита в Китай было подписано 5 важных документов, которые обеспечат поступление кредитного финансирования и инвестиций из КНР.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управления национальным проектом " Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планируется начать в мае т.г. Ранее В.КАСЬКИВ отмечал, что условия финансирования от китайского банка привлекательные: речь идет о кредите на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%. При этом залог под проект – сами активы проекта.

Строительство рассчитано на срок до двух лет. При этом пока не исключается, что ж/д сообщение могут успеть завершить до Евро-2012.

Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Справка УНИАН. В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США. Ориентировочные показатели ТЭО, утвержденного КМУ 28 марта 2011 г., которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута - 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте - 41 минута, количество остановочных пунктов - 2, путепроводов - 3, протяженность ж/д экстакады - 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га - во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы - 2 млрд. 403,393 млн. грн., оборудование - 60 млн. 993 тыс. грн. Стоимость будет уточняться.

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Фондовый рынок

Нацагентство по подготовке и проведению Евро-2012 разместило еврооблигации на 690 млн. долл.

Национальное агентства по подготовке и проведению Евро-2012 разместило второй выпуск еврооблигации на 690 млн. долл. сроком на 7 лет.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба российского "ВТБ Капитал", который выступил в роли соорганизатора.

Ставка купона составила 7,4%, что соответствует минимальной премии к вторичной суверенной кривой Украины. Данная транзакция гарантирована Министерством финансов Украины. Листинг еврооблигаций состоится на Ирландской фондовой бирже.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования строительства инфраструктурных проектов в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

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Завтра в Украине будет от 3 до 19° тепла

Во вторник, 19 апреля, в Украине осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 3-8° тепла, днем - 10-15°, на юге и Закарпатье - 16-19° тепла; в Карпатах ночью – около 0°, днем - 3-8° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-8° тепла, днем - 12-14°.

УНИАН