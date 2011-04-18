Анонс на 19 апреля

* 1-й Международный Форум Чистых Технологий в Украине ECOSMART-2011.

* В рамках семинара “Жизнь на территориях, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы: взгляд в будущее” состоятся выступления экспертов четырех агентств ООН: ВООЗ, МАГАТЭ, ПРООН, ЮНИСЕФ и Научного комитета ООН о влиянии атомной радиации, о современных последствиях Чернобыльской катастрофы в Беларуси, России и Украине. Организатор семинара - проект ООН «Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля» (ICRIN). В программе также презентация проекта ICRIN (координатор по вопросам Чернобыля ПРООН (НьюЙорк) и презентация обновленного сайта Chernobyl.info.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится дискуссия на тему: «Прозрачность власти: закон о государственных закупках как ключевом элементе». Будут рассмотрены реформы в этой отрасли в Румынии, Казахстане и Чехии. Организатор - Фонд А.Яценюка «Открой Украину» совместно с МФ «Відродження». Участники: Евгений Быстрицкий, исполнительный директор МФ "Відродження"; Юрий Мирошниченко, народный депутат Украины; Паоло Белли, и.о.директора Отдела Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Олег Рыбачук, руководитель ОО “Центр UA”; Лаура Штефан, координатор по вопросам противодействия коррупции Румынского академического содружества;Сергей Злотников, исполнительный директор “Трасперенси-Казахстан”; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций и др.

* Состоится торжественное открытие Международного экологического форума «Окружающая среда для Украины». Форум откроет вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор Тихонов. В 12:30 пресс-конференция. В программе форума: Международная научно-практическая конференция «Природно-ресурсный потенциал сбалансированного (стабильного) развития Украины», VII Международный бизнес-форум «Перспективы внедрения модели «зеленого роста» в Украине»; выставка «Окружающая среда-2011».

* Круглый стол на тему: «Экономика Украины: модернизационная стратегия в послекризисный период». Заседание проводится в рамках совместной профессиональной дискуссии «Послание Президента Украины: приоритеты модернизации государства». Приглашены: Игорь Бураковский, директор Украинского института экономических исследований и политических консультаций; Анатолий Гальчинский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Анатолий Кинах, президент УСПП; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ; Валерий Пятницкий, зам.министра экономического развития и торговли Украины; Александр Сугоняко президент АУБ и др.

* Начнется заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз України» и ОАО «Газпром» о наличии признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. Будут рассматриваться ответы на запросы ВСК в Генпрокуратуру Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности, НАК «Нафтогаз України» и другие органы власти и учреждения, а также будут проанализированы обстоятельства искусственного перевода долга «ЕЭСУ» перед Российской Федерацией на НАК «Нафтогаз України».

* Пресс-конференция на тему: «Пойдет ли Украина на расторжение газовых соглашений с Россией?». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр Тодийчук и независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут.

* Круглый стол на тему: "Государственная регистрационная служба: как по новым правилам будет осуществляться регистрация прав собственности в Украине". Участники: Леонид Ефименко, председатель Государственной регистрационной службы; Василий Сенчук, начальник Киевского городского бюро технической инвентаризации; Валентина Якименко, частный нотариус Киевского городского нотариального округа; Олег Олейник, начальник управления развития АО "Эрсте Банк"; Владимир Сундаков, зампредседателя Правления ПАО "БТА Банк"; Элеонора Зотова, ген.директор ООО "Геламко Украина" и др.

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