ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Moody‘s: Украинским банкам хватит ресурсов, чтобы справиться с убытками», в котором пишет – уровень капитализации, резервов и ожидаемый доход украинских банков позволят им покрыть убытки, полагают в рейтинговом агентстве Moody‘s…

http://delo.ua/finance/moodys-ukrainskim-bankam-hva-156048/

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Также «Дело» подает материал «У "Укравтодора" нашли 20 млрд гривен долгов», в котором пишет - на начало 2011 года "Укравтодор" имел долги на общую сумму 19,8 млрд гривен. При этом, как указывает Счетная палата, на строительство и капремонт дорог выделяется всего лишь 5% средств…

http://delo.ua/business/u-ukravtodora-nashli-20-mlrd-156035/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Друг семьи» пишет – вчера президент Виктор Янукович провел переговоры с президентом Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэлом Баррозу. Украинский лидер заявил о достижении компромисса по всем ключевым вопросам будущего соглашения об ассоциации. Президент ЕК, впрочем, по-прежнему видит разногласия по ряду важных моментов. Среди прочего не решена проблема гарантий транзита российского газа в Европу и не согласована формулировка, декларирующая европейскую перспективу Украины…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1624523

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Банки просят сделать одолжение» пишет – в Нацбанке решили выяснить, почему, имея избыточную ликвидность, банки не кредитуют экономику. Вчера банкиры предъявили регулятору перечень предложений по изменению законодательства, которые бы защитили их инвестиции и запустили процесс выдачи займов. Но финансисты сомневаются, что парламент поддержит законы, ущемляющие права заемщиков…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1624524

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«Экономические известия» в публикации «Украина за 25 лет так и не смогла ликвидировать последствия взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС» пишут - сегодня в Киеве пройдет серия международных конференций, приуроченных к 25-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС…

http://state.eizvestia.com/full/ukraina-za-25-let-tak-i-ne-smogla-likvidirovat-posledstviya-vzryva-na-chetvertom-energobloke-chaes

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Также «Экономические известия» в публикации «Власть готовит черный передел» пишут - парламент намерен рассмотреть законопроект №8077 о государственном земельном кадастре, разработанный регионалом Валерием Бевзенко, Русланом Лукьянчуком (БЮТ) и Романом Ткачом из НУНС. Документ призван кардинально изменить механизм управления стратегическими ресурсами и является первым шагом на пути создания рынка сельхозземель…

http://state.eizvestia.com/full/vlast-gotovit-chernyj-peredel

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«Экономические известия» в публикации «Заплатить телефоном» пишут – развитие мобильных устройств на протяжении последнего десятилетия трансформировало их из простых мобильных телефонов в мощные вычислительные устройства. Сегодня их могут использовать для самых различных нужд: от поиска ближайшего кафе до внесения платы за товары и услуги. Для ритейлеров это значит, что очень скоро мобильные устройства станут средством проведения весомой части расчетов…

http://markets.eizvestia.com/full/zaplatit-telefonom

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Газета «Сегодня» в публикации «Со скидкой на ЖКУ киевляне получили долги и удорожание квитанций» пишет - эпопея с платежками на «коммуналку» продолжается. Платежки с графой «Скидка», которые киевляне получили в апреле, вызвали новую волну вопросов - люди не поняли, сколько в итоге должны заплатить, а в некоторых случаях общая сумма со скидкой оказалась даже выше, чем в прошлом месяце без нее…

http://www.segodnya.ua/news/14243090.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Цена президента» пишет – бюджет России 2012 года, года президентских выборов, и последующих двух лет будет сбалансирован при $120-122 за баррель: это цена предвыборных социальных обязательств…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258800/cena_prezidenta

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Также «Ведомости» в публикации «США дали два года» пишут – агентство Standard & Poor`s исполнило угрозу и снизило прогноз долгосрочного рейтинга США. Сам рейтинг может быть пересмотрен в течение двух лет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258804/ssha_dali_dva_goda

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Издание «Известия» в публикации «Закон нашего времени» пишет – сегодня Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект "Об исчислении времени". Документ узаконит переход страны на "вечное лето", закрепит за правительством право определять часовые пояса и установит ответственность за неточное исчисление времени. Кстати, как выяснили "Известия", в кампанию по отмене "зимнего" времени Россия намерена вовлечь партнеров по Таможенному союзу: Белоруссию и Казахстан…

http://www.izvestia.ru/politic/article3154246/

(УНИАН)