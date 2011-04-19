Киевсовет проголосовал за отставку Довгого

Депутаты Киевсовета проголосовали за отставку Олеся ДОВГОГО с должности секретаря Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 112 из 113 депутатов.

Определение позиции депутатов проходило путем тайного голосования через систему “Рада”.

Как сообщил О.ДОВГИЙ, согласно регламенту отставка происходит путем тайного голосования, как и избрание, и путем выдачи депутатам персональных бюллетеней, изготовленных в секретариате Киевсовета. Однако в случае снятия секретаря по его собственному желанию допускается тайное голосование через систему “Рада” без бюллетеней.

Заседание Киевсовета закрыто, поскольку в повестке дня был только один вопрос.