ГНА в Киеве изменила график работы районных налоговых инспекций при подаче отчетности

ГНА вКиевеизменилаграфикработы районных налоговыхинспекций г.Киевавовремя подачи отчетности.

Чтобы избежать очередей исоздания удобныхусловий для налогоплательщиков для подачи налоговойотчетностиза март2011 года изаIквартал 2011года продленграфикработы районныхналоговыхинспекцийпо городу Киеву.

Так,районные налоговыеинспекции столицыбудут приниматьсоответствующую отчетностьпо такомуграфику:

- 18,19,20 апреля 2011 года -с7-30до21-00(без перерывана обед);

-7 мая 2011 года- с9-00до18-00;

- 4,5,6,10 мая 2011 года -с7-30до21-00(безперерыва наобед).

Вдругиерабочие дни -по обычному графикуработы налоговыхинспекций.

Налоговаянапоминает,что последнийдень подачи налоговойотчетностиза март2011 года -20 апреля,за Iквартал 2011года - 10мая.

По материаламГНА в Киеве