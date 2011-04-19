Главное на 19 апреля (день)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что экономический ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС стал серьезным тормозящим фактором экономического развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая Донорскую конференцию по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, катастрофа на ЧАЭС по своим масштабным негативным последствиям не имеет прецедентов в мировой истории. «Она заставила мир осознать исключительную сложность проблем с обеспечением надежного функционирования ядерных энергетических установок», - отметил он. С другой стороны, отметил Президент, Чернобыльская авария дала решительный ответ на реальную угрозу национальной и региональной безопасности.

«Чернобыль – это урок для всех нас», - подчеркнул Президент и отметил, что Украина стала первой в мире страной, где огромные территории стали непригодными для жизни. «Авария нанесла Украине большую рану, с которой ей придется жить еще на протяжении многих лет», - сказал он. В результате аварии пострадали миллионы людей, тысячи из них ушли из жизни, десятки тысяч продолжают страдать.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что экономический ущерб от аварии стал серьезным тормозящим фактором экономического развития. «За эти 25 лет, которые прошли со дня аварии, прямые убытки и расходы на преодоление ее последствий составили десятки миллиардов долларов США, а в отдельные годы достигали 8-10% объемов государственного бюджета Украины», - отметил он, добавив, что суммарные убытки до 2015 года достигнут сотни миллиардов долларов США.

«Груз расходов, связанный с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, который несет Украина, еще на протяжении многих лет будет иметь ощутимое негативное влияние на экономику страны. Для Украины и ее международных партнеров одной из важнейших задач на сегодняшний день является превращение ЧАЭС в экологически безопасную систему», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Для этого, подчеркнул он, необходимо построить новый безопасный саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком и надежное хранилище для отработанного ядерного топлива.

«На сегодняшний день все еще не хватает около 740 млн. евро для того, чтобы завершить эти проекты. Несмотря на эти трудности, ни Украина, ни мировое сообщество не имеют права на обратной путь в вопросе поиска ответов на вызовы, которые ставит перед нами Чернобыль», - подчеркни он.

«Так же, как мы совместно встречаем другие природные вызовы – ураган ли «Катрина», или это цунами и его последствия в Японии. Именно сейчас, как никогда, нужны консолидированная ответственность и конструктивное сотрудничество. Усилий лишь одной Украины для этого, мягко говоря, маловато», - сказал Президент.

Он выразил благодарность всему мировому сообществу за то, что оно не оставляет Украину один на один с этой проблемой.

«Мы благодарим за помощь в преодолении последствий катастрофы и поддерживаем совместные усилия, направленные на борьбу с ядерной бедой и ее разрушительным влиянием на людей и окружающую среду. Конференция по сбору средств на чернобыльские проекты, которую мы сегодня проводим, является самым ярким этому подтверждением», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, нынешняя конференция является своевременным поводом для партнеров по Меморандуму о взаимопонимании относительно закрытия Чернобыльской АЭС для того, чтобы еще раз продемонстрировать свою поддержку Украине.

«Чернобыльская АЭС была закрыта в конце прошлого века, но Чернобыльская страница окончательно еще не перелистана. Сделать это и оставить следующим поколениям более безопасный мир мы можем уже сегодня с помощью наших совместных усилий», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на Донорской конференции собрано около 500 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам по результатам конференции.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сегодняшнее мероприятие стало настоящим прорывом на фоне предыдущих подобных конференций и его результаты являются беспрецедентными.

По словам Президента Украины, можно предварительно сказать, что на реализацию чернобыльских проектов собрано около 550 млн. евро.

«Этот взнос, который сегодня получила Украина, он больше всех самых высоких показателей предыдущих донорских конференций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что такие страны, как Италия, Канада, Бразилия, Мексика, Болгария еще окончательно не определились и в Украине ожидают от них конкретных предложений относительно участия в Чернобыльском фонде.

В.ЯНУКОВИЧ также призвал другие страны мира принять участие в финансировании Чернобыльского фонда. «Мы будем всегда благодарны нашим друзьям за своевременную помощь и участие в этом важнейшем для всего мира мероприятии», - добавил он.

Украина и Европейский Союз 18 апреля подписали соглашение о финансировании Ежегодной программы действий по ядерной безопасности-2010.

В присутствии Президента Украины Виктора Януковича и президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу соглашение с украинской стороны подписал Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Андрей Клюев, со стороны ЕС - глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Заключение этого документа должно создать правовые и финансовые основы для реализации таких проектов: совместная программа в области ядерной безопасности, направленная на повышение уровня эксплуатационной эффективности, соблюдения норм безопасности и эффективности использования кадрового потенциала НАЭК «Энергоатом» и АЭС; поддержка реализации программы обращения с радиоактивными отходами в Украине, предоставление помощи по этому вопросу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а также относительно гармонизации регуляторных требований по ядерной и радиационной безопасности.

Украина завершила очередной этап совместной со США программы демилитаризации устаревшего ракетного комплекса "Скад Б".

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, на днях официально завершился совместный украинско-американский проект по демилитаризации отдельных элементов ракетного комплекса "Скад Б", которые могут использоваться как носители ядерного оружия.

В рамках договоренностей, достигнутых в ноябре 2009 года между Министерством обороны Украины и Государственным департаментом США по ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов "Скад Б", было демилитаризовано 183 ракеты и 54 самоходные пусковые установки комплексов оперативно-тактических баллистических ракет малой дальности 9К72 "Эльбрус", а также другое оборудование, которое входило в состав комплексов. Предусмотрено ликвидировать еще 1 тыс. 441 тонну компонентов жидкого ракетного топлива, хранящегося в Радехове Львовской области.

"Наше сотрудничество в этом проекте считаю продуктивным. Ведь обе стороны полностью выполнили взятые на себя обязательства: американская сторона - выделила финансовый ресурс, украинская - осуществила уничтожение отдельных элементов ракетного комплекса "Скад Б", - отметил старший советник Фонда службы нераспространения и разоружения Государственного департамента США Пол ВАН-СОН во время своего пребывания в Киеве.

Он назвал очень важным то, что при выполнении работ никто из персонала не пострадал, что свидетельствует о надлежащем уровне организации производственного процесса.

По словам П.ВАН-СОНА, уничтожение устаревших видов вооружения высвобождает дополнительные ресурсы для модернизации Вооруженных Сил Украины, ведь "Скад Б" уже давно был снят с вооружения Вооруженных Сил Украины, поэтому его хранение было обременительным.

Заместитель Министра обороны Украины Владимир ОМЕЛЬЯНЧУК по этому поводу отметил, что Украина в очередной раз подтвердила свой статус надежного международного партнера.

"Наше государство четко придерживалось взятых на себя обязательств по нераспространению оружия, и в рамках заключенного Меморандума уничтожило те элементы ракетного комплекса, которые могли быть использованы как носители оружия. А демилитаризованные его части можно применить в народном хозяйстве", - сказал В.ОМЕЛЬЯНЧУК.

Он добавил, что все боеголовки к ракетам этого комплекса в свое время были вывезены в Российскую Федерацию.

С целью укрепления дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ, а также прекращения потребления природного газа без выделенных плановых объемов ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации «Донецкгоргаз» и «Харьковгоргаз» предупредить и отключить от газопотребления предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) «Донецктеплосеть» и «Харьковские тепловые сети», которые накопили значительную задолженность перед компанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 15 апреля 2011 года за период с 1 октября 2010 года «Донецкгортеплосеть» задолжала ДК «Газ Украины» 318,6 млн. грн. (уровень оплаты – 45%), «Харьковские тепловые сети» – 684,6 млн. грн. (47%).

ДК «Газ Украины» сообщила Донецкой и Харьковской облгосадминистрациям о необходимости отключения от газоснабжения указанных предприятий ТКЭ-должников.

ДК «Газ Украины» неоднократно предупреждала руководство теплоснабжающих предприятий о возможности отключения от газоснабжения в случае накопления значительной задолженности за потребленный газ.

Компания постоянно обращает внимание органов местной власти на необходимость упорядочения расчетов за потребленный теплопроизводителями природный газ и скорейшего погашения накопленной ими задолженности.

В Донецкую и Харьковскую области выехали группы сотрудников ДК «Газ Украины» для предоставления помощи предприятиям по газоснабжению и газификации для улучшения дисциплины газопотребления. К процессу отключения предприятий ТКЭ-должников будут привлекаться также сотрудники филиалов компании в Донецкой и Харьковской областях.

ДК «Газ Украины» отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако уплаченные средства своевременно в компанию не поступают.

Также в компании отмечают, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Финансы

Отечественные банки заинтересованы в кредитовании строительства объектов в рамках подготовки к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Такое мнение УНИАН высказал председатель правления «Банка Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«Украинский бизнес, безусловно, может сейчас рассчитывать на поддержку в финансировании со стороны коммерческих банков. А учитывая снижение процентных ставок на рынке и большой интерес банков к проектам под Евро-2012, заемщик вправе ожидать выгодных условий», – считает банкир.

Как отметил В.БАЙРАКА, строительство большинства наиболее крупных объектов, в числе которых стадионы, дороги, аэропорты, уже профинансировано. В то же время ряд других инфраструктурных объектов, например гостиницы, все еще нуждаются в привлечении заемных средств для завершения строительства. По мнению банкира, такие проекты интересны банкам как с точки зрения общей избыточной ликвидности банковской системы, так с учетом короткого срока кредитования в условиях отсутствия длинного денежного ресурса.

Украина готова в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом пойти на компромисс в вопросе использования географических названий в наименованиях продуктов взамен на компенсацию производителям продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«В так называемых «географических названиях» мы готовы на компромиссы, но нам нужен переходный период и компенсация нашим производителям», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что дополнительного обсуждения на сегодняшний день в контексте подготовки соглашения о ЗСТ требуют вопросы, касающиеся квот на поставку агропродукции и услуг на автоперевозки.

(УНИАН)