Литва заинтересована в скорейшем подписании соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС

Литва заинтересована в скорейшем подписании соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Литвы Андрюс КУБИЛЮС заявил во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ сегодня в Киеве.

«Мы заинтересованы, чтобы ваши переговоры по поводу свободной торговли продвигались как можно более эффективно», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации. Украина и ЕС в 2011 году неоднократно заявляли о намерении до конца года подготовить окончательный вариант соглашения о ЗСТ.

Премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ сегодня, 19 апреля, заявил, что Украина готова в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом пойти на компромисс в вопросе использования географических названий в наименованиях продуктов взамен на компенсацию производителям продукции, а открытие рынка автоперевозок для Украины, а также увеличение квот на продажу сельхозпродукции являются для Украины принципиальными вопросами при подготовке соглашения.