Франция не видит противоречий в переговорах Украины о ТС и планами об ассоциации с ЕС

Премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН заявляет, что Франция не видит противоречий в переговорах Украины о Таможенном союзе одновременно с планами подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава французского правительства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эти два подхода дополняют друг друга, но в связи с этим могут возникнуть и некоторые отсрочки в подписании соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - сказал Ф.ФИЙОН.

Премьер-министр Франции сообщил, что сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с ним подтвердил приоритетность подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. «Украинское правительство должно учесть все последствия того подхода (Таможенный союз) и этого подхода (соглашение об ассоциации с ЕС). В отдаленной перспективе я никаких не вижу противоречий между подписанием соглашения с Евросоюзом Украины и подписанием Таможенного союза», - добавил он.

«Франция считает, что надо сотрудничать и с Украиной, и с Россией. И мы как раз видим будущее в крупном соглашении коммерческого характера на всем Европейском континенте, включая Россию, о свободной торговле. Это наша цель», - подчеркнул Ф.ФИЙОН.

В то же время, по его мнению, украинская сторона должна просчитать последствия своего вступления в Таможенный союз и «как это скажется на переговорах с Европейским Союзом».