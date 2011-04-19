Главное на 19 апреля (вечер)

Финансы

ВР приняла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 263 из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможности предоставления векселя как гарантии уплаты акциза при получении спирта для производства продукции.

Кроме того, предусматривается раздел ІІ «Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей) и статью 326 раздела ХVІ «Сбор за специальное использование воды» дополнить налоговым периодом «календарное полугодие».

Предусмотрено в разделе «Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей)» изъять норму 117.2 о наложении штрафа за нарушение сроков регистрации в качестве налогоплательщика производителей алкогольных и табачных изделий как некорректно изложенную.

Кроме того, в разделе «Налог на прибыль предприятий» предлагается термин «основные фонды» заменить термином «основные средства».

Законопроектом предусматривается усовершенствовать налогообложение по операциям с ценными бумагами при их первичном размещении и обратном выкупе.

В разделе «Налог на доходы физических лиц» предлагается, исходя из необходимости учета норм Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», учитывать при налогообложении доходов физических лиц, в частности, сумму единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, не только из заработной платы, но и из другого вида дохода от собственного труда, а именно - из вознаграждения по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем в пределах осуществляемой им предпринимательской деятельности), поскольку такие расходы рассматриваются как сбережения на случай утраты работы или трудоспособности.

Также для недопущения безосновательного роста налоговой отчетности в случае отсутствия налогового обязательства по этому налогу (налоговые агенты экономически не активны) предлагается установить, что налоговый расчет и налоговая декларация подается налоговым агентом независимо от факта выплаты дохода, однако при условии, что в налоговом периоде состоялось начисление (исчисление) такого дохода к уплате согласно бухгалтерским или другим документам.

Кроме того, предусмотрено исключить норму, которая обязывает налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц подавать ежемесячную декларацию, а также пункт, который определял плательщиком налога лицо - управителя имуществом, как экономически нецелесообразные.

В разделе «Местные налоги и сборы» предлагается определить нижнюю границу ставки сбора за осуществление торговой деятельности на территории других населенных пунктов, а именно: от 0,02 размера минимальной заработной платы, по аналогии с определением ставок на территории Киева и Севастополя, областных центров, городов областного значения.

В разделе «Специальные налоговые режимы» предлагается упростить процедуру взятия на учет плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога - сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые реализуют более 75% собственной продукции и при этом осуществляют реализацию подакцизных товаров. Предусматривается также разрешить включение в состав дохода от реализации собственной сельскохозяйственной продукции, переработанной на арендованных производственных мощностях, а не только на давальческих условиях.

Законопроектом предусмотрено, что в случае, если балансовая стоимость имущества, на которое распространяется налоговый залог, меньше суммы налогового долга налогоплательщика, право налогового залога распространяется на такое имущество.

Предусмотрено, что при осуществлении плательщиком налога операций по продаже или другому отчуждению ценных бумаг, или других корпоративных прав, или в момент их обратного выкупа или погашения эмитентом, которые приобретены плательщиком налога во время их размещения или в результате осуществления взноса в уставный капитал эмитента корпоративных прав, доходы от таких операций определяются в момент их продажи или другого отчуждения с учетом расходов, понесенных при приобретении таких ценных бумаг.

При этом понесенные расходы на приобретение названных ценных бумаг учитываются в составе других расходов и не учитываются при определении объекта налогообложении в соответствии с этим кодексом.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено, что при начислении доходов в виде вознаграждения по гражданско-правовым договорам за выполнение работ (предоставление услуг) база налогообложения определяется как начисленная сумма такого вознаграждения, уменьшенная на сумму единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Планируется, что налогообложение доходов плательщика налога, начисленных по результатам налоговых периодов до 1 января 2011 года, осуществляется по ставкам и согласно нормам, которые действовали до 1 января 2011 года, независимо от даты их фактической выплаты (предоставления).

Предусмотрено, что в период, определенный Законом "О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой", в состав расходов плательщика налога включаются суммы денег, внесенные плательщиками налога на счета участников фондов банковского управления или по договорам пенсионных вкладов в размере, который не превышает 10% дохода такого плательщика налога за отчетный период.

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ВР рассмотрела изменения в законодательство о целевых облигациях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно целевых облигаций».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР планирует внести изменения в Закон «Об инвестиционной деятельности», которыми предусмотрено, что инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе в управление, может осуществляться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты общего инвестирования, а также путем эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства. Другие способы финансирования строительства таких объектов определяются исключительно законами.

Также планируется внести изменения в Закон “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине”. Данными изменениями предусмотрена ответственность юридических лиц за правонарушение на рынке ценных бумаг.

В соответствии с изменениями, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку применяет к юридическим лицам финансовые санкции за невыполнение требований проспекта эмиссии ценных бумаг, зарегистрированного в установленном порядке, - в размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. За те же действия, совершенные повторно на протяжении года, - в размере от одной тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законопроектом предусматривается внести изменения в Закон «О страховании», согласно которым законами может быть предусмотрено обязательное наличие договора страхования в качестве условия осуществления определенного вида деятельности или реализации других правоотношений без отнесения такого страхования к обязательным видам страхования. В таком случае страховщик заключает договор страхования в соответствии с лицензией на осуществление соответствующего вида добровольного страхования.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Ими предусмотрено, что облигации могут существовать исключительно в бездокументной форме.

Данными изменениями предусмотрено, что юридическое лицо имеет право размещать процентные и/или дисконтные облигации на сумму, которая не превышает трехкратного размера собственного капитала или размера обеспечения, который предоставляется ему с этой целью третьими лицами.

Юридическое лицо имеет право размещать целевые облигации предприятий на сумму, которая не превышает размер норматива, установленного Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в зависимости от товаров и/или услуг, путем передачи или предоставления которых будут выполняться обязательства по таким облигациям.

Порядок эмиссии, обращение и выкуп целевых облигаций предприятий устанавливается Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кроме того, данный закон предлагается дополнить статьей «Целевые облигации предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства».

В этой статье предлагается предусмотреть, что эмиссию целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, может осуществлять исключительно юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством имеет право на выполнение функций заказчика строительства такого объекта.

Эмитент целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, не имеет права совершать какие-либо действия, следствием которых является обременение обязательствами такого объекта (части объекта) жилищного строительства, земельного участка, который предназначен для сооружения объекта жилищного строительства, и имущественных прав на них.

Коэффициентом эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, является соотношение между общей нарицательной стоимостью соответствующего выпуска таких облигаций и общей сметной стоимостью объекта (части объекта) жилищного строительства, определенной в соответствии с государственными строительными нормами.

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ТЭК

На конференции доноров собрано около 550 млн.евро

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на Донорской конференции собрано около 500 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам по результатам конференции.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сегодняшнее мероприятие стало настоящим прорывом на фоне предыдущих подобных конференций и его результаты являются беспрецедентными.

По словам Президента Украины, можно предварительно сказать, что на реализацию чернобыльских проектов собрано около 550 млн. евро.

Президент Украины обращает внимание международного сообщества на необходимость завершить процесс сбора средств на достройку «Укрытия» на ЧАЭС. Об этом он сказал, открывая Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

Президент выразил благодарность всем странам и международным организациям, которые внесли свой вклад в строительство «Укрытия» на Чернобыльской АЭС.

В то же время, по его словам, дальнейшее наполнение средствами Чернобыльского фонда и счета ядерной безопасности является критически важным условием, поскольку «без этого успешное завершение начатых проектов по дезактивации станции и загрязненных территорий будет невозможным».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Киеве проходят мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме прошла Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов.

Украина во время международной конференции рассчитывала получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

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Завершена подготовка национальных ТЭО «Южного потока» в Сербии, Словении, Австрии, Хорватии и Румынии

Москва. Завершена подготовка национальных технико-экономических обоснований (ТЭО) проекта «Южный поток» в Сербии, Словении, Австрии, Хорватии и Румынии.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи председателя правления российского газового монополиста Алексея МИЛЛЕРА и генерального директора ГП «Сербиягаз» Душана БАЯТОВИЧА.

«Участники встречи обсудили ход реализации совместных проектов - «Южный поток» и ПХГ «Банатский двор». Стороны особо отметили прогресс, достигнутый при подготовке технико-экономических расчетов сухопутных участков «Южного потока» в странах Европы: на сегодняшний день национальные ТЭО завершены не только в Сербии, но и в Словении, Австрии, Хорватии, Румынии», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках переговоров А.МИЛЛЕР и Д.БАЯТОВИЧ рассмотрели вопрос продления контракта на поставку российского газа в Сербию. Было подчеркнуто, что дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества в газовой сфере должно базироваться на взаимовыгодной основе и учитывать долгосрочные стратегические интересы сторон.

Справка УНИАН: В 2010 году «Газпром» поставил в Сербию 1,76 млрд. куб. м природного газа. Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз», образованное правительством Республики Сербия в результате реорганизации государственного предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) 1 октября 2005 года.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа

ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что мощность «Южного потока» будет наращиваться постепенно. Общая проектная производительность морского участка «Южного потока» составит 63 млрд. куб. м в год. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения. Потенциальным участником «Южного потока» также является Румыния.

В настоящее время осуществляется разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», включающего в себя ТЭО морского участка, а также ТЭО газопроводов на территориях стран Южной и Центральной Европы.

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Высокообогащенный уран будет вывезен из Украины до апреля 2012 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что Украина вывезет со своей территории оставшийся высокообогащенный уран до апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

По словам Президента, в основе политики Украины в сфере ядерной безопасности лежит приверженность нашего государства идеям ядерного нераспространения и ядерного разоружения.

«Украина, которая в свое время сделала выдающийся вклад в поддержку международного режима нераспространения ядерного оружия, продолжает демонстрировать ответственную и последовательную политику по противодействию ядерному распространению и ядерному терроризму», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что в прошлом году во исполнение политических обязательств, принятых на Вашингтонском саммите в апреле 2010 года, с территории Украины была вывезена значительная часть высокообогащенного урана – материала, который является наиболее привлекательным для террористов. «Общий объем вывезенных ядерных материалов составил 106 кг», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Наше государство безусловно выполнит обязательства вывезти оставшийся высокообогащенный уран до апреля 2012 года, когда в Сеуле состоится следующий Саммит по физической ядерной безопасности», - подчеркнул он.

Пользуясь случаем, он еще раз отметил, что Украина поддерживает идею создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной и Восточной Европе.

«Уверен: моральная обязанность всех ответственных правительств – поддержать идею безъядерной зоны», - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что процесс переформирования глобальной и региональной архитектуры безопасности существенным образом определяет уровень национальной безопасности каждой страны. По его словам, ответственные члены мирового сообщества должны присоединиться к совместным усилиям.

«Я не мечтатель. Но надеюсь, что проведение нынешнего Киевского саммита станет существенным шагом в решении проблем безопасности использования ядерных технологий, прежде всего, для производства электроэнергии», - отметил Президент. «Должны приложить к этому все усилия», - добавил он.

По его словам, Украина призывает активизировать и вывести на качественно новый уровень международное сотрудничество в сфере мирного и безопасного использования ядерной энергии. По его мнению, это один из залогов удовлетворения мировых энергетических потребностей, которые постоянно растут.

«Это возможность развития новейших технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, направленных на достижение Целей развития тысячелетия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Транспорт/Связь

МИУ рассчитывает сократить время оформления контейнеров во всех портах до четырех часов

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает сократить время оформления контейнеров во всех портах до четырех часов с тем, чтобы Украина стала лидером по объемам транзитных грузов в мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

По его словам, для достижения этой задачи необходимо упростить процедуры контроля и уменьшить длительность оформления контейнеров в портах.

Министерство инфраструктуры уже подготовило изменения в законодательную базу, согласно которым оформление импортного груза в контейнере всеми контролирующими органами не должно занимать более четырех часов (проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Порядок перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в прямом смешанном сообщении»).

Как отмечают в министерстве, принятие изменений позволит уменьшить длительность оформления контейнеров и окончательно введет в портах схему «свободной практики», когда проверка необходимых документов на груз не препятствует проведению грузовых операций. Кроме того, предполагается, что обмен информацией между контролирующими органами, администрацией порта и морскими агентами будет вестись в электронном виде.

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, также государственные предприятия должны более оперативно и взвешенно реагировать на вызовы рынка по стоимости железнодорожных перевозок и тарифов на перевалку в портах, анализировать политику портов-конкурентов и работать над привлечением дополнительных грузопотоков.

«Главная задача - рост транзитной конкурентоспособности морских портов, выход Украины на позицию лидера по объемам транзита», - подчеркнул он. По его словам, увеличение в I квартале 2011 года объемов переработки транзитных грузов на 22,5%, по сравнению с прошлым годом, создает для этого все необходимые предпосылки.

Как напоминают в министерстве, сейчас среднее время обработки одного контейнера в Одесском порту составляет около 6,5 часов, в Ильичевском - 10 часов.

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Фондовый рынок

ЕРІС до 11 мая закроет сделку по покупке «Укртелекома». Дзекон останется на своем посту

Покупатель «Укртелекома» - австрийский концерн ЕРІС планирует до 11 мая полностью закрыть сделку по покупке 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер ЕРІС Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

«Я надеюсь, что 11 мая закроем сделку», - отметил он.

По его информации, к концу мая также планируется провести собрание акционеров «Укртелекома», на котором будут избраны Правление и Наблюдательный совет предприятия. После чего данными органами будет утвержден бизнес план, план развития «Укртелекома».

Нынешний глава правления ОАО «Укртелеком» Георгий ДЗЕКОН останется на своем посту после перехода прав собственности на приватизированный мажоритарный госпакет акций предприятия к австрийскому концерну ЕРІС, сообщил Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР (Goldscheider).

«Я его знаю очень хорошо. Если что-то произойдет, то придется просить его остаться, а не наоборот», - отметил П.ГОЛЬДШЕЙДЕР.

Он также добавил, что у Г.ДЗЕКОНА впереди «очень сложные времена», связанные с управлением приватизированного предприятия, его реструктуризацией.

П.ГОЛЬДШЕЙДЕР также отметил, что на пост главы Наблюдательного совета "Укртелекома", скорее всего, предложит свою кандидатуру.

Напомним, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

В соответствии с действующим законодательством, покупатель на протяжении 30-дневного срока с момента подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи должен перечислить первую часть из оставшейся суммы и на протяжении еще 30 дней – вторую часть.

Так, ООО «ЕСУ», купившее 92,79-процентный госпакет акций ОАО "Укртелеком", перечислило первый транш за приобретенные акции в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили 11 апреля в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, ранее как поступления от приватизации был зачислен внесенный в конце 2010 года покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере 1 млрд. 50 млн. грн. Таким образом, общая сумма поступлений от продажи 92,79% акций «Укртелекома» на сегодня составляет около 5 млрд. 287 млн. грн.

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Соцполитика

Госслужба занятости в первом квартале трудоустроила 163,7 тыс. безработных

В январе-марте 2011 года по направлениям Государственной службы занятости трудоустроено 163,7 тыс. граждан, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госслужбы занятости.

Согласно сообщению, уровень трудоустройства незанятых граждан составил 18% против 16,7% в январе-марте прошлого года.

В течение первого квартала т.г. услугами службы занятости воспользовались 911,4 тыс. незанятых граждан, статус безработного имели 786,6 тыс. лиц, из которых получали помощь по безработице 638,7 тыс. лиц.

В январе-марте 2011 года проходили профессиональную учебу 84,1 тыс. безработных, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В оплачиваемых общественных работах в январе-марте приняли участие 86,1 тыс. безработных, что на 40,2% больше, чем в январе-марте 2010 года. Уровень привлечения безработных к общественным работам вырос с 7,5% в январе-марте 2010 года до 9,4% в январе-марте 2011 года.

На 1 апреля т.г. на учете в центрах занятости находилось 633,2 тыс. незанятых граждан, в том числе 340,7 тыс. женщин, 292,5 тыс. мужчин, 272 тыс. молодежи; 36,7 тыс. – уволенных работников, 127,3 тыс. – лиц, не способных на равных конкурировать на рынке труда. Из общей численности безработных 264,2 тыс. лиц проживали в сельской местности, 349,4 тыс. – в городах.

В январе-марте 2011 года в Госслужбу занятости поступило 339,8 тыс. вакансий от 84,7 тыс. работодателей. На 1 апреля т.г. количество вакансий в базе данных службы составляло 92,3 тыс., в том числе для рабочих – 47,1 тыс., для служащих – 31,8 тыс. и для лиц без специальной подготовки – 13,4 тыс.

Самыми популярными сегодня являются профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей рабочих профессий. Среди работодателей имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтера, юристы с соответствующим опытом работы.

УНИАН