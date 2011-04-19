Анонс на 20 апреля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Президент Украины Виктор Янукович и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун побывают с поездкой в Чернобыльской зоне в рамках мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

* Планируется подписание первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины Андреем Клюевым и вице-премьер-министром Госсовета Китайской Народной Республики Чжаном Децзяном Соглашения о создании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и КНР. После подписания состоится первое заседание Комиссии.

* Состоится общее собрание членов Союза химиков Украины, в ходе которого будут рассмотрены вопросы развития химической отрасли Украины, способы укрепления ее позиций на международном рынке. Особое внимание будет уделено роли химической промышленности в преодолении глобального продовольственного кризиса. Участники: глава Совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, глава союза химиков Украины Алексей Голубов, гендиректор Международной ассоциации производителей удобрений Люк Манн, глава Союза химиков России Виктор Иванов, руководители украинских химических предприятий.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Впервые в Украине пройдет Европейский Экономический Конгресс 2011 «Будущее Европы» (18-22 мая, Киев, Ялта). Организаторы конгресса: Европейский Экономический Сенат (EES), Ассоциация налогоплательщиков Европы и Европейский Ресурсный Банк. Принимает Конгресс в Украине Международный Комитет по защите прав налогоплательщиков. Участники: Майкл Егерь, директор (EES), ген.секретарь Ассоциации налогоплательщиков Европы; сенаторы EES: Тони Наумов, Euro Capital Management; Лора Апасова, генсекретарь Международного Комитета по защите прав налогоплательщиков; Наталья Нетовкина, создательница ювелирного бренда ZARINA; Александр Ротов, первый зам.председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины (группа компаний «Герц»). Вопросы: Определение будущего взаимоотношений ЕС-Украина. Взгляд из Европы на статус Украины. Будущее Европы и Euro. Прогноз членов ЕЭС о сроках внедрения Зоны свободной торговли с ЕС; Как украинские бизнесмены могут использовать лучшие возможности Новых Правил Сотрудничества и др.

* Начнется заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз України» и ОАО «Газпром» о наличии признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. Будут рассматриваться ответы на запросы ВСК в Ген.прокуратуру Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности, НАК «Нафтогаз України» и другие органы власти и учреждения, а также будут проанализированы обстоятельства искусственного перевода долга «ЕЭСУ» перед Российской Федерацией на НАК «Нафтогаз України».

* Пресс-конференция на тему: «Как «Фукусима» изменит лицо украинской энергетики». Организаторы - ИА «ГолосUA» и интернет-издание «Хвыля». Речь пойдет о том, существуют ли для Украины альтернатива атомной энергетике, о месте Украины на европейском энергорынке и удастся ли нам стать одним из крупнейших продавцов электроэнергии в Европе. Приглашены: Богдан Соколовський, экс-уполномоченный президента по вопросам энергетической безопасности; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»; Ольга Кошарная, ведущий эксперт по вопросам атомной энергетики Центра им. Разумкова. Модератор – эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

* Международный Фонд Блейзера проведет круглый стол на тему:” Долги Украины. Долговая политика. Риски”. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Сергей Макацария, директор Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Минфина Украины; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований "Пента"; Валерий Гладкий, гендиректор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий» (БЕСТ).

* 20-21 квітня 2011 року в місті Києві пройде Перша Міжнародна конференція «Енергетична політика України: питання нетрадиційного газу», організована за сприяння Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз України», ДК «Укргазвидобування».

* Состоится очередное пленарное заседание VII сессии Киевского городского совета VI созыва.

* Круглый стол на тему: "Готовы ли трейдеры принимать участие в финансировании производства зерна в Украине?". Участники: гендиректор Альфред Топфер Украина Ирина Присяжнюк; директор New World Grain Ukraine Николай Горбачев; гендиректор Лазос Лампракис Луи Дрейфус; заместитель гендиректора Кернел-Трейд Александр Головин; председатель ОО Крестьянский фронт Аркадий Корнацкий; гендиректор"Укрзернопром Агро" Евгений Ленг; директор АФ Корнацких, Николаевская область Олег Кирилюк, президент GAFTA Алексей Гаврилов; президент УЗА Владимир Клименко; президент УАК Леонид Козаченко и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «IPO сельскохозяйственной компании KSG Agro: результаты размещения, инвестиционная программа». Вопросы: Результаты размещения KSG Agro; Инвестиционная программа KSG Agro. Планы по использованию привлеченных средств; Динамика размещения украинских компаний на WSE: итоги 2010 г. перспективы 2011 г. Участники: Павел Татарчук, CEO Visum Capital; Денис Алешин, директор инвестиционно-банковского департамента Visum Capital; Сергей Касьянов, председатель совета директоров и акционер KSG Аgro S.A.; Андрей Дубецкий, исполнительный директор представительства Варшавской Фондовой Биржи в Украине.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98