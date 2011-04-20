Акция протеста против Харьковского пакта пройдет 27 апреля. Глава оргкомитета - Кириленко

Оргкомитет по проведению акций протеста против ратификации "Харьковского пакта" Януковича-Медведева возглавил председатель партии «За Украину!», народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», такое решение было принято вчера на заседании оргкомитета, в который вошли партии «Батькивщина», «Гражданская позиция», Европейская партия Украины, «За Украину», Народный рух Украины , «Наша Украина», Партия защитников Отечества, «Реформы и порядок», «Свобода», Украинская народная партия, УРП «Собор» и «Фронт Змін».

Также в оргкомитет по проведению акций протеста по случаю годовщины ратификации Харьковского пакта вошел Конгресс украинских националистов.

Акция состоится в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко 27 апреля в 17.00.

Как известно, 4 апреля лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал провести общую для всех оппозиционных сил всеукраинскую акцию протеста против ратификации Харьковского пакта Януковича-Медведева о базировании российских войск на территории Украины до 2042 года.