ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» публикует фоторепортаж «С кем встречался Янукович на Чернобыльской конференции», в котором подает подробности Киевского ядерного саммита…

http://delo.ua/ukraine/s-kem-vstrechalsja-janukovich-na-ch-156147/

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Также «Дело» подает материал «EPIC хочет избавить «Укртелеком» от убыточных направлений», в котором пишет - австрийский инвестиционный фонд EPIC, приобретающий «Укртелеком», озвучил стратегию своих действий относительно украинского монополиста в фиксированной связи. Покупатель займется оптимизацией кредитного портфеля компании и ее реструктуризацией…

http://delo.ua/business/epic-hochet-izbavit-ukrteleko-156152/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украину пустили на экспорт» пишет – Польша обратилась к Украине с предложением возобновить экспорт газа. Поставлять его польским потребителям может компания "Девон", утратившая в 2009 году возможность разрабатывать Сахалинское нефтегазовое месторождение. Украине выгодно пойти навстречу Польше, чтобы укрепить отношения с ЕС, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1625282

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Придержанная одежда» пишет – правительство придумало способ ограничить импорт подержанной одежды. Заместитель министра экономического развития и торговли Валерий Пятницкий сообщил изданию, что в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом обсуждается вопрос применения минимальной ввозной стоимости секонд-хенда для его налогообложения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1625267

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«Экономические известия» в публикации «Азербайджану помогут с транзитом» пишут - дефицит нефтетранспортных мощностей и амбициозные планы по наращиванию поставок нефти на европейские рынки через украинскую территорию провоцируют Азербайджан присоединиться к команде стран - лоббистов расширения аверсного использования нефтепровода Одесса – Броды…

http://state.eizvestia.com/full/azerbajdzhanu-pomogut-s-tranzitom

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Также «Экономические известия» в публикации «Кодекс мешает продажам» пишут - на фоне активного роста продаж легковых авто рынок коммерческого автотранспорта не спешит восстанавливаться: с начала года продажи тут упали на 3%. Причина, считают эксперты, в том, что из-за изменений в налоговом законодательстве сократился бизнес-сегмент, который традиционно формирует спрос на эту технику…

http://markets.eizvestia.com/full/kodeks-meshaet-prodazham

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«Экономические известия» в публикации «Революции металл не повредили» пишут – в марте украинские производители увеличили поставки металлопроката в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Революционные настроения в регионе пока не оказали критического влияния на украинскую металлургию, но многое будет зависеть от развития ситуации в Сирии…

http://markets.eizvestia.com/full/revolyucii-metall-ne-povredili

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Газета «Сегодня» в публикации «Цена пол-литра водки скакнет почти до 30 гривен» пишет - производители водки (7 крупных компаний) обратились в Кабмин с просьбой увеличить минимальную розничную цену «зеленого змия» в полтора раза. Подорожание производители мотивируют тем, что цена на водку не менялась с 2009 года…

http://www.segodnya.ua/news/14243476.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «С миру по евро - Чернобылю "сорочка"...» пишет - Украине удалось собрать на чернобыльские проекты полмиллиарда евро. И хоть средств недостаточно, приступить к реализации проекта уже есть с чем. Правда, возникает ощущение, что это с нами уже происходило. Дежавю?…

http://economics.unian.net/rus/detail/85635

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Также сайт «УНИАН-экономика» подает материал «Реформы от премьера: хочешь есть - бери лопату...», в котором пишет - Кабмин придумал, как разрешить продовольственный кризис. Нам предлагают активно заняться огородничеством. Но нехитрая аграрная математика полностью развеивает миф «манны небесной» в виде собственного приусадебного участка…

http://economics.unian.net/rus/detail/85666

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Из заначки» пишет – инфляция доела доходы населения России: люди тратят сбережения и охотнее берут кредиты. Реальные доходы россиян падают третий месяц подряд на фоне роста оборота розничной торговли…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258901/iz_zanachki

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Издание «Известия» в публикации «Ветры враждебные» пишет – Президент РФ Дмитрий Медведев своим указом отстранил от должности и уволил с военной службы начальника кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Николая Борисова. С его именем связывают срыв переговоров по покупке французского вертолетоносца "Мистраль"…

http://www.izvestia.ru/politic/article3154314/

(УНИАН)