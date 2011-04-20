Правительство назначило руководителя Секретариата Кабмина и его заместителей
10:52, 20 апреля 2011Разное
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Правительство назначило Константина ЛЮБЧЕНКО руководителем Секретариата Кабинета Министров (распоряжение №335-р от 11 апреля 2011 года), а также его заместителей.
Тексты соответствующих документов опубликованы в газете «Урядовий кур’єр» №72 от 20 апреля 2011 года.
В частности, Юрий АНИСТРАТЕНКО назначен первым заместителем руководителя Секретариата Кабмина (распоряжение №336-р от 11 апреля 2011 года), Юрий АВКСЕНТЬЕВ и Сергей КАМЫШЕВ – заместителями руководителя Секретариата (распоряжения №337-р и №338-р соответственно от 11 апреля 2011 года).
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