Где и как искать инновационные идеи для развития бизнеса? Мастер-класс в УНИАН

21 апреля с 19.00 по 21.00 в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет мастер-класс по стратегиям креативности для топ-менеджеров и руководителей украинских компаний: "Где и как искать инновационные идеи для развития бизнеса в современных условиях?"

Приглашаем владельцев компаний, топ-менеджеров, руководителей маркетинга и развития, а также PR и рекламы, принять участие в интерактивном мастер-классе по стратегиям креативности.

Грамотное управление процессами креативности в компании и использование стратегий быстрого прототипирования является инструментом создания конкурентного преимущества.

В ходе 2-х часового мастер-класса от креативного директора SMM Group (http://www.smmgroup.net) Романа Сторчака участники:

- обсудят механизмы возникновения инноваций;

- узнают о креативных инструмента и стратегиях для компаний;

- выберут любое направление деятельности (или несколько в рамках рабочих групп);

- создадут новый продукт или стратегию;

- используют несколько инструментов креативности (выбор инструментов зависит от запросов участников).

- обсудят жизнеспособность созданной идеи.

У Вас уже много идей и проектов, но они не работают и не приносят прибыли? В ходе мастер-класса Вы узнаете как правильно выбирать идеи для успешной реализации.

Дата: 21.04

Время: 19.00-21.00

Место проведения: УНИАН

Стоимость 150 грн.

Спикер: Сторчак Роман (PhD) креативный директор SMM Group,специалист и консультант по вопросам управления инновациями, креативности и личной эффективности, бизнес-тренер.

Телефон для записи – 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net