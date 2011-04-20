Доля Интернет-рекламы на медиа-рынке Украины должна быть не менее 15% - Aegis Media/GMG

Доля бюджетов по размещению рекламы в интернет-пространстве Украины должна составлять не менее 15%, считает Директор по цифровым коммуникациям (Chief Digital Officer) коммуникационной группы Aegis Media/GMG Настя БАЙДАЧЕНКО. Как сообщили УНИАН в компании, свое мнение она высказала в выступлении на Yalta Digital Forum-2011.

Основными причинами, которые сегодня препятствуют достижению высокой доли интернета в бюджетах рекламодателей, Н.Байдаченко считает недостаток информации и профильных специалистов, некорректную оценку эффективности медиа, особенно телевидения.

По мнению эксперта, рынок недооценивает роль digital в медийном миксе, как канала, усиливающего и увеличивающего рекламный отклик. «В то же время, согласно нашим внутренним исследованиям, основную долю людей с высоким доходом и более половины со средним и выше можно охватить одним Интернетом» - сообщила Н. Байдаченко.

По ее словам, данные индустриальных исследований, в том числе MMI Ukraine, четко показывают постоянный рост Интернет-потребления в период стагнации в остальных медиа-каналах. «На рынке до сих пор существует культ телевизионной рекламы. При этом, для высокодоходных аудиторий охват Интернет сравним с ТВ, а его «достраивание» в сети, после точки насыщения ТВ, обходится дешевле», – отметила CDO группы Aegis Media/GMG.

Н.Байдаченко также подчеркнула важность совместной, прозрачной работы участников медиа рынка в данном направлении. «Мы сможем достигнуть позитивных результатов, если обороты игроков рынка и клиентов станут индустриальной информацией, агентства будут предоставлять клиентам все доступные индустриальные исследования, а рынок получит критическую массу успешных кейсов с оценкой ROI», - сообщила digital-эксперт Aegis Media/GMG.

Справка УНИАН. Aegis Media/GMG - коммуникационная группа. Партнер в Украине и Молдове одного из крупнейших холдингов мира в области медиа коммуникаций и маркетинговых решений – Aegis Media.

Согласно рейтингу Всеукраинской рекламной коалиции по результатам 2010 года Aegis Media/GMG входит в ТОП-5 медиа групп Украины.

В Украине группу входят операционно независимые медийные агентства полного цикла AITI/Carat и AMM/Vizeum, digital-агентство AdPRO, агентство по наружной рекламе Мастер Эд, в Молдове - AMM Moldova. Все указанные агентства занимают лидирующие позиции в своих сегментах рынка.

Оборот группы Aegis Media/GMG в 2010 году по данным Всеукраинской рекламной коалиции составил около 600 000 000 грн.