Украина и Китай создали Межправительственную комиссию по сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение о создании комиссии сегодня в Киеве подписали первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и вице-премьер-министр Госсовета Китайской Народной Республики ЧЖАН Децзян.

В своем выступлении А.КЛЮЕВ отметил важность сотрудничества Украины и Китая.

«Мы рассматриваем Китай в качестве одного из важнейших экономических партнеров Украины и ключевого экономического партнера в Юго-Восточной Азии. Развитие разнопланового сотрудничества с вашей страной рассматривается Украиной как одно из приоритетных направлений внешнеэкономической политики нашей страны», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что работа комиссии будет направлена на расширение двухстороннего сотрудничества.

«Мы будет неукоснительно придерживаться принципов равенства и взаимной выгоды», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Анонсируя первое заседание комиссии, которое пройдет сегодня, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что оно будет посвящено, прежде всего, подготовке к визиту в Украину председателя КНР ХУ Цзиньтао.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что главными составляющими двухсторонних связей Украины и Китая является сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, космической, сельскохозяйственной и образовательных сферах.

При этом он подчеркнул, что предпосылкой для расширения двухсторонних экономических связей является отсутствие между Украиной и Китаем проблемных вопросов в политической сфере.

В свою очередь ЧЖАН Децзян отметил высокий уровень уже существующих экономических отношений и подчеркнул, что в 2010 году товарооборот между Украиной и Китаем превысил 7,7 млрд. долл. В текущем году, подчеркнул он, планируется увеличить его до 10 млрд. долл.

«Мы уверенно приближаемся к цели вывести двухсторонний товарооборот на уровень 10 млрд. долл. США к 2012 году», - сказал ЧЖАН Децзян.

Он подчеркнул, что Украина и Китай активно развивают сотрудничество в научно-технической, космической сферах, а также в сельском хозяйстве, образовании и культуре. Также активно развиваются и межрегиональные связи.

Также ЧЖАН Децзян отметил, что и в Украине, и в Китае наблюдается позитивная динамика экономического развития.