В Луганской области на Пасхальные и майские праздники для местных будет действовать упрощенный пропуск на границе с РФ

ВовремяПасхальных имайскихпраздников, с22по25 апреля,с 30апреля по 3мая ис7 по10 маябудет организован упрощенныйпропуск через государственнуюграницуграждан-жителейприграничных районовУкраины и РоссийскойФедерации вместныхпунктахпропуска, атакженаотдельных направлениях.

Как сообщилиУНИАН впресс-службеЛуганского пограничногоотряда,решениепринято, учитываяродственные идружескиесвязижителейприграничныхрайонов Луганскойобласти Украины иБелгородской,Воронежскойи Ростовскойобластей РоссийскойФедерации.

Дляжителейгорода Луганскапропускбудетосуществляться впешемпорядкев двухпунктахпропуска «Югановка» и«Герасимовка» Станично-Луганскогорайона.

Порешениючрезвычайнойпротивоэпизоотическойкомиссиипропуск через государственнуюграницуграждан-жителейприграничных районовУкраины и РоссийскойФедерации будетосуществлятьсятольковпешем порядке.

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