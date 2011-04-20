Главное на 20 апреля (день)

Финансы

Золото впервые в истории подорожало до 1500 долларов за унцию

Цены на золото на торгах в Гонконге 20 апреля впервые в своей истории поднялись выше отметки в 1500 долларов за тройскую унцию.

Как сообщает Agence France-Presse, трейдеры скупают драгоценные металлы на фоне нестабильности на финансовых рынках и из-за опасений замедления темпов роста глобальной экономики.

Инвесторы воспринимают вложения в драгоценные металлы как способ сохранения сбережений от инфляции, которая во многих регионах мира сейчас превышает запланированные чиновниками показатели, передает Лента.ру. Снижение роста цен одной из наиболее приоритетных задач считают Китай, Индия, Россия и Евросоюз. Для этого местные центробанки повышают базовые ставки и принимают другие меры, направленные на сокращение объема денег в экономике.

Это в свою очередь, вызывает рост курсов местных валют, что приводит к снижению курса доллара. А поскольку торги по драгоценным металлам проходят в американской валюте, золото и серебро растут в цене.

Кроме того, на торги по золоту повлияло и объявление рейтингового агентства Standard & Poor`s об ухудшении прогноза по рейтингу США со "стабильного" до "негативного". После публикации этого решения 18 апреля инвесторы стали активнее вкладываться в драгоценные металлы, опасаясь нестабильности на финансовых рынках.

Золото растет в цене уже на протяжении нескольких лет подряд. В 2010 году оно подорожало на 30 процентов. Отметка в 1000 долларов за унцию (31,1 грамма) была пройдена в 2009 году.

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ВР отказала в моратории на ряд мер контроля бизнеса

Верховная Рада Украины отказалась установить мораторий на некоторые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона “Об установлении моратория на некоторые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, внесенного депутатом от "БЮТ-Батьківщини" Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, проголосовали лишь 88 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагалось установить до 1 января 2012 года мораторий на осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности органами государственной налоговой службы, их должностными или служебными лицами относительно субъектов малого предпринимательства, которые являются плательщиками единого и фиксированного налогов.

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ТЭК

Кабмин внес изменения в целевую программу по энергоэффективности до 2015 года

Кабинет министров Украины внес изменения в государственную целевую программу по энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на решение, принятое сегодня правительством.

По его словам, основной целью изменений является содействие развитию производства альтернативных видов топлива и производства энергии из возобновляемых источников.

Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что, согласно обновленному документу, поставлен приоритет достижения доли альтернативной энергетики в энергобалансе страны до 2015 года на уровне не менее 10%.

Также, сообщил Н.ПАШКЕВИЧ, изменен общий объем финансирования мероприятий программы с 285 до 360 млрд. грн.

«Увеличение будет происходить преимущественно благодаря привлечению частных инвестиций», - сказал глава госагентства.

Он также напомнил, что в текущем году на реализацию программы планируется направить из Госбюджета 910 млн. грн., а также привлечь из местных бюджетов 2 млрд. грн., из других источников – 27,97 млрд. грн.

Финансирование в текущем году будет направлено на мероприятия по строительству и реконструкции электросети подстанций для присоединения объектов альтернативной энергетики, на исследования потенциала регионов по размещению мощностей по генерации энергии из возобновляемых источников, а также другие научно-исследовательские работы в сфере энергоэффективности.

Н.ПАШКЕВИЧ также сообщил, что на сегодняшний день Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению предварительно уже отобрало 172 из 548 поданных регионами проектов, которые будут реализовываться в рамках государственной программы.

Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что в ходе реализации программы в текущем году планируется достичь снижения энергоемкости ВВП на 3,3% по сравнению с 2010 годом и обеспечить уменьшение доли природного газа в энергобалансе страны на 3 млрд. кубометров. Также он сообщил, что результатом реализации программы в 2011 году должно стать уменьшение потерь тепловой энергии в зданиях бюджетных учреждений на 10% за счет проведения их санации.

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ВР ратифицировала Соглашение о перевозке ядерных материалов через территорию Украины

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины, правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о перевозке ядерных материалов между РФ и Словакией через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 260 народных депутатов из 391 зарегистрированного в сессионном зале.

Соглашением устанавливается, в частности, что перевозка специальных грузов осуществляется железнодорожным транспортом, в прямом сообщении без перегрузки, по территории России, Словакии и Украины.

Пересечение государственной границы государств сторон персоналом сопровождения специальных грузов и охраной, перемещение через государственные границы специальных грузов, а также вооружение и снаряжение охраны и персонала сопровождения осуществляется в соответствии с законодательством каждой из государств.

Определяется, что обязательным условием для осуществления перевозок специальных грузов в рамках соглашения является наличие контрактов, которые заключаются между соответствующими юридическими лицами РФ и Словакии.

Украина обеспечивает транзит транспорта со специальными грузами через свою территорию.

Порядок оформления разрешительных документов на транзит транспорта со специальными грузами через территорию Украины регулируется законодательством Украины.

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«Киевэнерго» начало строительство подстанции «Московская»

ПАО «Киевэнерго» в рамках подготовки столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футбола 2012 года начало строительство новой подстанции 110/10 кВ «Московская» с линией электропередачи 110 кВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в 2011 году на строительство подстанции в инвестиционной программе «Киевэнерго» предусмотрено 192,5 млн. грн.

«Введение новой подстанции, с одной стороны, повысит надежность системы энергоснабжения столицы во время проведения Евро-2012, с другой – предоставит возможность подключать новых потребителей Голосеевского и части Печерского районов, что особенно актуально сегодня, в условиях активного строительства, которое сейчас здесь ведется», – сообщил технический директор ПАО "Киевэнерго" Александр ЗАЙЦЕВ.

Все работы по строительству подстанции «Московская» выполняются согласно графику. Завершение строительства подстанции и введение ее в эксплуатацию планируется в первом квартале 2012 года. В целом в рамках подготовки к Евро-2012 компанией определены первоочередные мероприятия общей стоимостью 794 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единственным процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).

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Фондовый рынок

«Захидэнерго» будет выставлен на продажу первым из генераций

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить первым на продажу государственный пакет акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и трех энергоснабжающих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

«Предварительно мы планировали, и не отказываемся от этого плана, из генерации выставить первой «Захидэнерго»… На первый конкурс мы планируем выставить одну генерацию и три облэнерго», - сказал глава ФГИУ, не исключив при этом, что одной из энергоснабжающих компаний, которые могут быть выставлены на продажу на первом конкурсе, может являться «Киевэнерго».

При этом он предположил, что первый конкурс будет объявлен в июне-июле.

«Если удастся, июнь-июль - первые объявления будут в этом районе, может быть, август», - сказал А.РЯБЧЕНКО, отметив при этом, что сроки выставления на продажу зависят от принятия на уровне Кабинета министров еще ряда решений, связанных с приватизацией энергокомпаний.

А.РЯБЧЕНКО сообщил, что в дальнейшем при приватизации будет использоваться схема, когда вместе с одной энергегенерирующей компанией будет выставляться от 3 до 4 государственных пакетов облэнерго. При этом решение об очередности выставления на продажу тех или иных пакетов облэнерго и генераций будет приниматься на основании их готовности к продаже, то есть их финансового состояния, баланса, а также будет учитываться мнение Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также А.РЯБЧЕНКО отметил, что при продаже госпакетов ФГИУ считает нецелесообразным их дробление, поскольку такая схема оправдана лишь при отсутствии на рынке покупателей, готовых выкупить единый пакет.

«Я думаю, что дробления не будет. На сегодня у нас нет информации, что правительство намерено пойти по такому пути», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 г. Кабинет министров утвердил список из двух тепловых генераций и энергораспределительных предприятий, государственные пакеты акций которых планируется продать в 2011 году. В частности, приватизировать планируется 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 45,1% акций «Захидэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго», 25% акций «Днепроэнерго» и «Киевэнерго», 21% акций «Черкассыоблэнерго».

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Промышленность

Украина отправляет в Ирак первую партию бронетранспортеров БТР-4

Украина отправляет в Ирак первую партию бронетранспортеров БТР-4.

Как передает корреспондент УНИАН, Государственное предприятие «Завод им. Малышева» сегодня отгрузило из своей территории для отправки Вооруженным силам Багдада 26 единиц техники.

По словам и.о генерального директора ГП «Завод им. Малышева» Владимира МАЗИНА, поставки военной техники осуществляются в рамках контракта между Украиной и Ираком, который был подписан в 2009 году.

БТР-4 разработаны Харьковским конструкторским бюро им. Морозова, и первая партия машин для Ирака изготовлена на производственной базе этого казенного предприятия.

По его словам, первая партия была изготовлена в достаточно сложных условиях и в короткие сроки. Иностранный заказчик при подписании акта сдачи-приемки машин практически не имел к ним замечаний.

«Это результат сложной работы, проект большой не только для завода и области, но и для всего государства. Подписание контракта было весомым политическим шагом. У нас есть все возможности для выполнения проекта и мы доказали, что можем выполнять серьезные задачи», - сказал В.МАЗИН.

Он также отметил, что завод приступает к работе над второй партией БТРов в количестве 62 единицы. А сроки их передачи будут обусловлены в ходе переговоров с заказчиком.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина подписала с Ираком контракт, согласно которому должна поставить до марта 2012 года 420 единиц БРТ-4. Соисполнителем контракта выступает государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков). Стоимость контракта, которым предусмотрены, в частности, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. долл.

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Фирташ ведет переговоры о консолидации внешней политики с россиянами

Бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ ведет переговоры о консолидации экспортной политики украинских и российских производителей минеральных удобрений на внешних рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Group DF заявил сегодня в ходе заседания Союза химиков Украины.

По словам Д.ФИРТАША, для украинских химиков сегодня очень важна консолидация с российскими химическими предприятиями на внешнем рынке минеральных удобрений.

«Мы проводим переговоры с российскими коллегами – это достаточно большая российская группа, не хочу пока их называть. Я думаю, что мы с ними выйдем на какое-то понимание и будем совместно продавать нашу продукцию на мировом рынке минеральных удобрений», - отметил Д.ФИРТАШ.

Он также подчеркнул, что украинские производители минеральных удобрений должны определиться с тем, кто и как будет представлять их интересы на внешнем рынке.

«У белорусских производителей калийных удобрений уже есть хороший опыт создания единого торгового дома, который представляет их интересы на внешнем рынке», - добавил Д.ФИРТАШ.

Как сообщалось, Д.ФИРТАШ взял курс на скупку химических активов в Украине, заявив о желании создать крупную химическую компанию, которая бы консолидировала все отечественные химические предприятия. В марте стало известно, что Д.ФИРТАШ купил черкасский "Азот", в сентябре 2010 было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ринеазот". Таким образом, под контролем Д.ФИРТАША почти 70% производства аммиака в стране, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры.

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Россия намерена закупить в Украине 60 самолетов Ан-70

Россия планирует закупить в Украине 60 самолетов Ан-70. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ, посещая вместе с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЄМ Государственное предприятие “Антонов” в Киеве 19 апреля.

Как сообщается на сайте МОУ, по итогам посещения А.СЕРДЮКОВ сообщил журналистам, что, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 “Руслан”.

«Программа Ан-70 уже включена в государственную программу вооружения Российской Федерации до 2020 года. В целом, объем заказов на новые Ан-70 будет составлять 60 самолетов», – сообщил А.СЕРДЮКОВ.

Он также отметил, что Министерство обороны Российской Федерации на данном этапе ведет все необходимые работы по завершению программы государственных испытаний и сертификации самолета в России.

«Нам очень нравится и необходим этот самолет», – подчеркнул А.СЕРДЮКОВ.

Глава российского оборонного ведомства также сообщил, что в рамках украинско-российской кооперации Министерство обороны России на протяжении ближайших 5 лет планирует провести модернизацию имеющихся Ан-124 “Руслан”, а с 2015-2016 гг. - начать закупку новых модернизированных “Русланов” в Украине.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг.. Уже с 2000 года Россия выражала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако потом появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовления самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.

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Агро

Кабмин в мае проинспектирует строительство оптовых рынков в регионах

Правительство Украины в мае проинспектирует строительство оптовых рынков и овощехранилищ в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая сегодняшнее заседание Кабмина, сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В мае я хочу осуществить очередную проверку состояния строительства оптовых рынков и овощехранилищ. Это будет подведением промежуточных итогов, по которым правительство сделает выводы и предоставит, где это необходимо, поддержку», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины считают, что развитие оптовых рынков будет стимулировать рост объемов внутреннего рынка плодоовощной продукции. По словам заместителя директора департамента развития агрорынка Минагропрода Анатолия РОЗГОНА, благодаря этому рынок плодоовощной продукции за следующие три года вырастет минимум вдвое.

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Транспорт/Связь

Харьковский аэропорт до конца года наладит прямое авиасообщение с ОАЭ

Регулярное авиасообщение между Харьковом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) будет налажено до конца 2011 года. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH, которая реализует в Харькове проекты к Евро-2012.

Согласно сообщению, компания «Нью Системс АМ», которая является оператором Международного аэропорта «Харьков» (входит в группу DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО), завершает переговорный процесс с двумя крупнейшими авиаперевозчиками Ближнего Востока об организации новых рейсов: авиакомпанией Air Arabia - прямой рейс по маршруту «Харьков - Шарджа» (15 км от Дубаи) и Flydubai - прямой рейс по маршруту «Харьков - Дубаи».

По данным пресс-службы, оба рейса будут регулярными. На своих рейсах Air Arabia использует воздушные суда Airbus A-320, а Flydubai - Boeing 737-800NJ. По предварительным данным, прямой перелет из Харькова в ОАЭ будет занимать около 4,5 часов.

Авиаперевозчики, с которыми Международный аэропорт «Харьков» начинает сотрудничать, имеют широкую географию полетов. Air Arabia обеспечивает покрытие регионов Индии (с ее известными курортами Гоа, Керала, Калькутта, Коши, Тривандрум), Шри-Ланка (Коломбо), Туниса, Непала и других востребованных туристических направлений Северной Африки, Ближнего Востока и Индии.

Сеть маршрутов Flydubai больше сконцентрирована на странах Ближнего Востока. Компания предлагает перелеты по таким направлениям, как Судан, Пакистан, Афганистан, Ирак, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, Иордания, Джибути, Непал, Ливан, Шри-Ланка и т. п. Таким образом, говорится в сообщении, пользуясь услугами этих авиаперевозчиков, харьковчане и жители соседних регионов смогут через ОАЭ с минимальными расходами времени и усилий добраться до стран, которые являются популярными экзотическими курортами или перспективными деловыми партнерами для Украины.

Достигнутые договоренности планируется воплотить в жизнь в сжатые сроки. Первые практические шаги на этом пути уже сделаны. Так, Air Arabia 13 апреля подала заявку в Госавиаадминистрацию Украины на получение разрешения для выполнения соответствующего рейса. Перевозчик планирует получить такое разрешение до конца этого месяца, что даст возможность начать регулярные полеты в ОАЭ уже в июне 2011 года.

Расширение географии прямого авиационного сообщения для Международного аэропорта «Харьков» проходит в рамках программы развития воздушных ворот Слобожанщины. Согласно этой программе, летом 2011 года будет налажено также регулярное сообщение между Харьковом и Прагой, сообщает пресс-служба DCH.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к Евро-2012. 1 апреля 2008 г. компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта. Аэропорт реконструируется в формате частно-государственного партнерства за средства группы DCH (аэровокзальный комплекс) и госбюджета (аэродром).

Группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины, имеющая в своем распоряжении активы разной отраслевой принадлежности. Группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общий объем инвестиций в программу составляет 251 млн. дол.

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На продолжение строительства метро в Харькове из Госбюджета выделено 8 млн. грн.

На продолжение строительства станции Харьковского метрополитена «Перемога» выделена субвенция из Государственного бюджета в размере 8 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций и содействия подготовке и проведению в городе Харькове Чемпионата Евро-2012 по футболу сказал заместитель директора Департамента транспорта и связи Харьковского горсовета Евгений ФЕДОРЧУК.

По его словам, Харьков получил деньги на строительство метро после стандартной процедуры распределения субвенции из госбюджета на сессии областного совета.

Е.ФЕДОРЧУК отметил, что график строительства и срок сдачи в эксплуатацию станции «Перемога» (9 мая 2012 года) остается в силе и при условии своевременного финансирования строительства не будет корректироваться.

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Завтра в Украине ожидается сухая, теплая погода

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с (в Крыму северо-восточный, 5-10 м/с), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и Южном побережье Крыма до 7° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-21° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в четверг - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

УНИАН