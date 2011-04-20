Секретарем Киевсовета избрана Герега. Ее кандидатура внесена Черновецким
14:40, 20 апреля 2011Разное
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Киевсовет поддержала кандидату Галины ГЕРЕГИ на должность секретаря Киевского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, за ее кандидатуру проголосовали 89 из 90 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ от себя лично и депутатского корпуса поздравил ее с избранием и предложил взять слово.
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