Секретарем Киевсовета избрана Герега. Ее кандидатура внесена Черновецким

14:40, 20 апреля 2011
Разное
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Киевсовет поддержала кандидату Галины ГЕРЕГИ на должность секретаря Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, за ее кандидатуру проголосовали 89 из 90 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ от себя лично и депутатского корпуса поздравил ее с избранием и предложил взять слово.

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