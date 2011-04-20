Россия предложениями о ТС провоцирует ЕС прекратить переговоры с Украиной - эксперт

Предложениями относительно вступления Украины в Таможенный союз Россия хочет спровоцировать ЕС на прекращение переговоров с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции «Украинско-российские отношения после Харьковских соглашений» выразил политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ.

«Главной целью их активности было не столько втянуть Украину в Таможенный союз, сколько спровоцировать прекращение переговоров с Европейским Союзом», – сказал он.

По мнению эксперта, все проекты, которые Россия предлагает на территории бывшего Советского Союза, носят реинтеграционный характер, и они являются не столько экономическими, ведь экономика является лишь средством, сколько политическими. «Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана – это политический проект, объединяющий страны, которые не являются членами ВТО, и таким образом они хотят отгородиться от мировой экономики. Соответственно, Украина расценивается как рынок сбыта и резервуар для черпания демографических ресурсов, в том числе трудовых», – отметил В.ГОРБАЧ.

Он убежден, что Россия, отдавая себе отчет в том, что Украина уже находится в процессе евроинтеграции, ведя переговоры о соглашении об ассоциации, хочет этому помешать. «Российское желание ни за что не отпустить Украину в другой, не москвоцентристский, интеграционный процесс, и является приоритетным в этом подходе», – подчеркнул он.