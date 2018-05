Samsung и «Фокстрот» подводят итоги проекта «Дотик надії»

Инициированная компанией «Samsung Electronics Украина» и сетью супермаркетов электроники и бытовой техники «Фокстрот. Техника для дома» благотворительная акция «Дотик надії» проходила c 22 ноября 2010 года по 22 января 2011 года, сообщили в пресс-службе сети.

Согласно сообщению, к акции, главная цель которой – помочь маленьким украинцам в борьбе с онкологическими заболеваниями, присоединились тысячи людей. Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Надеюсь и верю» для приобретения современного комплекса оборудования, необходимого для эффективного лечения пациентов детского отделения Национального института рака Украины.

«Инициируя проект «Дотик надії», мы, в первую очередь, стремились оказать реальную помощь в лечении детской онкологии и на собственном примере показать, что помощь – это больше, чем слова. Именно таким был девиз акции. Для Samsung Electronics вопросы здравоохранения всегда были приоритетным направлением социальных проектов: компания поддерживает Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии, а также ряд родильных и детских домов, – отметил президент компании «Samsung Electronics Украина» Юнгчул Парк. – Мы сделали первый шаг для того, чтобы подобные инициативы стали нормальной практикой украинского бизнеса. Поэтому одним из наиболее существенных достижений проекта «Дотик надії», на мой взгляд, является то, что нам удалось не только привлечь внимание общественности к проблеме, но и вовлечь бизнес-партнеров. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом: в наших планах – сделать проект традиционным и еще более масштабным».

«Успешная реализация благотворительного проекта «Дотик надії» – результат единения благородных идей и возможностей компаний-лидеров. В повседневной жизни мы не всегда находим время обратить внимание на нужды других людей. Эта акция заострила внимание на проблемах самой уязвимой части нашего общества – детей. Каждый украинец смог внести свой вклад в общее дело – в здоровье нации, в счастливое будущее этих деток. Компания «Фокстрот. Техника для дома» благодарна каждому! Мы рады, что развитие сети, наш европейский подход и социально ориентированная деятельность позволяют сделать жизнь украинцев лучше», – комментирует Уве Кленк, исполнительный директор компании «Фокстрот. Техника для дома».

В комплекс оборудования, переданного детскому отделению Национального института рака Украины, входят модуль для хранения биологических материалов при криогенной температуре KRYO 560-16, магистраль для получения тромбоцитов LDP, лабораторный программный морозильник ProfLine Pegasus, аппарат для автоматического комплексного афереза MCS+, аппарат искусственной вентиляции легких Carina, комплект источников бесперебойного питания и расходные материалы.

«Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашим нуждам и внес свою лепту в дело борьбы с онкозаболеваниями у детей. Зачастую отсутствие технических возможностей для оказания помощи пациенту может стоить ему жизни. А на протяжении года – это сотни жизней, – говорит заведующий детским отделением Национального института рака Украины Григорий Климнюк. – Наше отделение ежегодно принимает порядка 300 детей со всей Украины. В лечении мы стремимся использовать самые современные методы и технологии: наиболее эффективные и наименее травматичные. Благодаря подаренному организаторами проекта оборудованию мы сможем осуществлять забор, хранение и трансплантацию стволовых клеток – одного из основных компонентов крови, который позволяет возобновить кровообразование после очень интенсивной химиотерапии и используется для лечения детей группы высокого риска».

К проекту «Дотик надії» мог присоединиться каждый покупатель техники Samsung в одном из 200 магазинов «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. На протяжении акции организаторы дарили детям хорошее настроение и надежду на лучшее. Накануне Нового года представители компаний Samsung Electronics и «Фокстрот» посетили маленьких пациентов и устроили для них настоящий праздник, подарив фруктовые наборы, необычные подушки-игрушки и организовав чудесное виртуальное путешествие по миру. А созданная на сайте проекта (www.nadija.org) галерея рисунков маленьких художников под названием «Каждый день как чудо» позволила всем его посетителям взглянуть на мир глазами детей, которые, несмотря на обстоятельства, ценят каждую минуту жизни, с радостью и надеждой встречают новый день.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой лидер в области производства полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, а также в сфере технологий цифровой конвергенции. Консолидированные продажи компании в 2009 году составили 116,8 млрд. долларов США. Штат Samsung Electronics насчитывает около 188 тыс. сотрудников, работающих в 185 офисах в 65 странах мира. В состав компании входят восемь независимо управляемых бизнес-подразделений: Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions, Digital Imaging, Semiconductor и LCD. Являясь одним из самых быстрорастущих мировых брендов, Samsung Electronics лидирует на рынках цифровых телевизоров, микросхем памяти, мобильных телефонов и LCD-дисплеев. Дополнительную информацию можно найти на веб-сервере Samsung: www.samsung.com.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20 % в Украине и более 15 % в Молдове. Состоянием на 15 апреля 2011 года компания насчитывает 198 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» и 40 гипермаркетов FoxMart. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове.