Янукович назначил Клюева Национальным координатором Украины по сотрудничеству в СНГ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА Национальным координатором Украины по вопросам сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте Президента.

Другим распоряжением В.ЯНУКОВИЧ уполномочил вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА на подписание Дополнительного протокола к Европейской хартии местного самоуправления о праве участия в делах местного органа власти, составленного в Утрехте 16 ноября 2009 года.