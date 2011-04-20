Анонс на 21 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Круглый стол на тему: "Как европейская Украина будет дружить со странами Таможенного союза". Организатор - общественный Экспертный Совет при Украинской части комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС при поддержке МФ "Відродження". Участники: директор департамента по вопросам развития трудового потенциала Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко; эксперт по правовым вопросам украинско-европейского совещательного центра по вопросам законодательства (UEPLAC) Роберт Хорольский; директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; директор энергетических программ Центра “Номос” Михаил Гончар; председатель ОО “Институт собственности и свободы” Дмитрий Ляпин, председатель ВО предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан и др.

* Пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы реструктуризации проблемных кредитов. Новые программы банка "Форум". Участники: член правления по рискам банка "Форум" Вадим Березовик, директор департамента проблемных активов розничного бизнеса банка "Форум" Алла Слободянюк.

* Пресс-конференция на тему: «Подписание Харьковских соглашений: что получила Украина год спустя?».Участники: научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко, зам.директора Института мировой политики Сергей Солодкий и эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Опыт внедрения раздельного сбора отходов в Украине». По разным данным, порядка 4-7% площади Украины занято под свалки и полигоны отходов. Единственный способ решения проблемы отходов в Украине – внедрение раздельного сбора, при котором все ресурсоценные компоненты сортируются и отправляются на переработку. Национальный проект компании ГринКо «Раздельный сбор отходов – шаг в будущее!» внедрен в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Николаеве и Ивано-Франковске. Будут подведены итоги работы проекта. Участники: Е.Биланчук, первый зам.председателя правления ОАО «Гринко»; А.Игнатенко, директор департамента благоустройства, коммунального обслуживания и городского электротранспорта Минрегионстроя Украины; Ю.Грибан, ген.директор ООО «Гринко-Киев»; М.Байдаченко, центр устойчивого развития «Роза ветров» (г. Донецк) и др. (ул.Крещатик, 4,конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Начнется двухдневный Национальный семинар журналистов региональных СМИ. Премьер-министр Украины Николай Азаров выступит перед представителями СМИ с анализом экономических процессов, произошедших в Украине после президентских выборов 2010 года. Также на семинаре будут выступать: вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников, зам.министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

* Состоится совместная пресс-конференция Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и компании «Укрпродукт Групп», ведущего производителя и дистрибьютора молочной продукции в Украине на тему: «Предоставление кредита ЕБРР компании «Укрпродукт Групп» на модернизацию производства». Участники: Томас Миров, президент ЕБРР, Андре Куусвек, директор ЕБРР в Украине; Джек Роуэлл, независимый председатель Совета директоров, «Укрпродукт Групп»; Сергей Евланчик, главный исполнительный директор, «Укрпродукт Групп».

* Пресс-конференция, подводящая итоги Международной конференции по проблемам Чернобыля, которая прошла 16 апреля при участии ведущих специалистов, ученых и экспертов. Результатом конференции стало создание Международного Координационного общественного Чернобыльского Совета, в состав которого вошли эксперты, врачи, ученые и чернобыльские организации.

* Міністерство фінансів України проводить ділову зустріч з представниками Німецької Консультативної групи з питань економічних реформ. Тема зустрічі – партнерство в роботі з імплементації Бюджетного та Податкового кодексів України.

* Пресс-конференция, посвященная подписанию договора о сотрудничестве Международной Финансовой Корпорации (IFC) и Эрсте Банка. Участники: Павел Цетковский, председатель правления Эрсте Банка; Елена Волошина, глава представительства IFC в Украине; Максим Титов, руководитель программы стимулирования инвестиций в энергосбережение.

* Круглый стол на тему: «Рынок коммерческой недвижимости глазами топ-консалтинговых компаний». Участники: Сергей Бут, управляющий партнер компании «NAI Pickard»; Игорь Сиренко, директор департамента оценки, MRICS компания «NAI Pickard»; Наталия Миколайчук, зам.директора, руководитель отдела торговой недвижимости компании DTZ; Евгения Локтионова, директор компании UTG; Наталья Кравец, директор департамента торговой недвижимости, «Colliers Intrernational». Модератор: Яна Довгань, редактор рубрики «Недвижимость и строительство» ЛІГАБізнесІнформ.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Национальный проект «Зеленая энергия» как альтернатива использованию и развитию атомной энергетики в Украине». Состоится презентация национальной программы «Зеленая энергия», разработанной Институтом экологической экспертизы «Зеленый стандарт» по заказу политической партии «Зеленые». В работе примет участие Александр Прогнимак, председатель Евразийского Объединения Зеленых Партий, председатель ПП "Зеленые". Вопросы: Проблемы с ликвидацией последствий Чернобыльской аварии; Атомная энергетика и проблемы энергопотребления: мировые тенденции после взрыва на японской АЭС «Фукусима-1»; Ситуация в атомной энергетике Украины: проблемные вопросы; Аргументы против продолжения курса на приоритетное развитие атомной энергетики; современные альтернативы атомной энергетике. Предложения Партии «Зеленые»: национальный проект «Зеленая энергия» (ул.Крещатик, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 066 731 13 61, slobvad@ya.ru , 044 545 65 72, info_prognimak@ukr.net до 20 апреля.

* Состоится расширенное заседание Экономического совета УСПП. Будут обсуждаться результаты внедрения Налогового кодекса в 1-м квартале текущего года и будут рассматривать перспективы развития предпринимательства. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Академии финансового управления при Минфине Татьяна Ефименко, председатель правления Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко, председатель Совета Национальных ассоциация товаропроизводителей при КМУ Валентина Изовит. Ожидается участие министра финансов Украины Федора Ярошенко, председателя ГНСУ Виталия Захарченко, председателя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталия Хомутинника.

* Відбудеться підписання документу, який запроваджуватиме нові для українського держуправління механізми співпраці «великої четвірки» - провідних аудиторських компаній, - з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, під час якого будуть оголошені шляхи участі світових консалтингових кампаній у тендерних конкурсах, антикорупційних заходах, підготовці та презентації Національних проектів на світовому фінансовому ринку. Візьмуть участь: голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, генеральний директор PricewaterhouseCoopers Борис Краснянський, керуючий партнер Deloitte Touche Tohmatsu Володимир Вахт, керуючий партнер Ernst & Young Олексій Кредісон, керуючий директор KPMG Флоріс Х.Л. Шурінг.

* В ВРУ состоится брифинг народного депутата Украины Андрея Парубия, министра иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимира Огрызко и Уполномоченного Президента В.Ющенко по международным вопросам и энергетической безопасности Богдана Соколовского на тему: «Презентация проекта Закона о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о продолжении базирования Черноморского Флота Российской Федерации на украинской территории, подписанного Президентом В.Януковичем в апреле 2011 года».

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “25 лет Чернобыльской трагедии: между жизнью и смертью. Роль связистов и строителей “Саркофага” во время ликвидации аварии на ЧАЭС”. Будет рассказано как о роли связистов и строителей "Саркофага" во время ликвидации аварии на ЧАЭС, их судьбах, так и о сегодняшних проблемах. В частности, о невыполнении государственных гарантий инвалидам-ликвидаторам, нарушении их прав, несоответствии действительности компенсационных выплат, присвоении льгот чиновниками и людьми, не имевшими отношения к ликвидации аварии на ЧАЭС. Участники: Александр Сугоняко, ликвидатор, командир 664-й линейно-кабельной роты связи в/чА-1735, президент АУБ; Сергей Красильников, ликвидатор, инвалид І-й группы, председатель районного союза инвалидов Чернобыля г. Киева; Василий Власенко, полковник, ликвидатор, начальник узла связи “Станица” в зоне отчуждения, председатель союза ликвидаторов-связистов в/чА-1735; Николай Гановский, полковник, ликвидатор, нач.узла связи “Станица”; Александр Мечников, полковник, ликвидатор, командир 664-й линейно-кабельной роты связи в/чА-1735 (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция представительства Фонда имени Гайнриха Бёлля в Украине на тему: "25 лет после Чернобыльской катастрофы и месяц после трагедии на "Фукусима-1": атомная энергетика не имеет будущего". Участники: сопредседатель фракции Зеленых в Европейском парламенте (Брюссель) Ребекка Хармс; руководитель представительства Фонда имени Гайнриха Бёлля в Украине Кирилл Савин.

* Пресс-конференция по случаю начала летнего туристическо-курортного сезона в Украине и обсуждение вопросов конкурентоспособности украинского туристического продукта, учитывая международные рейтинги. Участники: зам.председателя Государственной службы туризма и курортов Дмитрий Заруба; президент туристического пресс-клуба Украины Игорь Слисаренко; председатель Совета по вопросам туризма и курортов Евгений Самарцев; президент Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха; президент Туристической ассоциации Украины Борис Выхристенко; президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Елена Шаповалова.

* В редакции газеты «Известия в Украине» состоится круглый стол на тему: «25-годовщина аварии на ЧАЭС: чему научила нас катастрофа». Приглашены: Алексей Бреус, бывший оператор 4-го энергоблока ЧАЭС, Николай Тронько, директор Института эндокринологии и обмена веществ, Валерий Запорожан, вице-президент Академии медицинских наук Украины, Сергей Курыкин, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины.

* Состоится заседание оппозиционного правительства на тему: «Последствия подписания Харьковских соглашений».

* Состоится брифинг директора ГК «Газ Украины» Эдуарда Швыдкого на тему: «Итоги отопительного периода 2010-2011 года».

* Состоится конференция «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, меры санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля в государствах-членах Таможенного союза». В рамках конференции выступят эксперты, учёные, руководители профильных департаментов и ведомств, представители Секретариата Комиссии Таможенного союза, курирующие подготовку основных нормативно-правовых актов Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС.

* При участии руководства КГГА состоится торжественная церемония награждения лауреатов Первого тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики - 2011».

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов (АИДА), ее цель, задания и роль на рынке автокомпонентов». Речь пойдет об основных проблемах рынка: сертификации импортированных товаров, монополизации услуг сертификации и проблемах таможенного оформления импортированных товаров. Также будет обсужден факт создания единой частной структуры, которая занимается сертификацией импортной продукции, что можно расценить как незаконную монополизацию услуг сертификации. Как результат, все процедуры по сертификации будут сложнее и в 2-3 раза дороже прежнего. Участники: представители компаний : ООО "Спецторг Трак", ООО "Автодистриб`юшн Украина", ООО "Ирбис-Авто", ООО "Элит-Украина", ООО "Интер Карс Украина", ООО "Трак Маркет", ООО "Фота Украина", ООО "Автолидер", ООО "Автоформула Плюс" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон:(044) 490-93-34 вн. 7984. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Общественный мониторинг бюджета Киева-2010: выполнение и публичный отчет». Организатор: ГО «Фонд «Открытое общество». Участники: руководитель проекта Фонда «Открытое общество» Петр Билян; экономический эксперт Фонда «Открытое общество» Александр Бабанин; экономический эксперт Фонда «Открытое общество» Андрей Любич. Приглашенные: депутат Киеврады от Блока Кличка Наталия Новак; эксперт центра им. Разумкова Владимир Жмуцкий; председатель аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

* В УНИАН с 19.00 по 21.00 в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет мастер-класс по стратегиям креативности для топ-менеджеров и руководителей украинских компаний: "Где и как искать инновационные идеи для развития бизнеса в современных условиях?"

Приглашаем владельцев компаний, топ-менеджеров, руководителей маркетинга и развития, а также PR и рекламы, принять участие в интерактивном мастер-классе по стратегиям креативности.

Грамотное управление процессами креативности в компании и использование стратегий быстрого прототипирования является инструментом создания конкурентного преимущества.

В ходе 2-х часового мастер-класса от креативного директора SMM Group (http://www.smmgroup.net) Романа Сторчака участники:

- обсудят механизмы возникновения инноваций;

- узнают о креативных инструмента и стратегиях для компаний;

- выберут любое направление деятельности (или несколько в рамках рабочих групп);

- создадут новый продукт или стратегию;

- используют несколько инструментов креативности (выбор инструментов зависит от запросов участников);

- обсудят жизнеспособность созданной идеи.

У Вас уже много идей и проектов, но они не работают и не приносят прибыли? В ходе мастер-класса Вы узнаете, как правильно выбирать идеи для успешной реализации.

Дата: 21.04.2011

Время: 19.00-21.00

Место проведения: УНИАН

Стоимость 150 грн.

Спикер: Сторчак Роман (PhD), креативный директор SMM Group,специалист и консультант по вопросам управления инновациями, креативности и личной эффективности, бизнес-тренер.

Телефон для записи – 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net

(УНИАН)