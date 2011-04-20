Главное на 20 апреля (вечер)

Энергетика

Кабинет министров Украины внес изменения в государственную целевую программу по энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на решение, принятое сегодня правительством.

По его словам, основной целью изменений является содействие развитию производства альтернативных видов топлива и производства энергии из возобновляемых источников.

Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что, согласно обновленному документу, поставлен приоритет достижения доли альтернативной энергетики в энергобалансе страны до 2015 года на уровне не менее 10%.

Также, сообщил Н.ПАШКЕВИЧ, изменен общий объем финансирования мероприятий программы с 285 до 360 млрд. грн.

«Увеличение будет происходить преимущественно благодаря привлечению частных инвестиций», - сказал глава госагентства.

Он также напомнил, что в текущем году на реализацию программы планируется направить из Госбюджета 910 млн. грн., а также привлечь из местных бюджетов 2 млрд. грн., из других источников – 27,97 млрд. грн.

Финансирование в текущем году будет направлено на мероприятия по строительству и реконструкции электросети подстанций для присоединения объектов альтернативной энергетики, на исследования потенциала регионов по размещению мощностей по генерации энергии из возобновляемых источников, а также другие научно-исследовательские работы в сфере энергоэффективности.

Н.ПАШКЕВИЧ также сообщил, что на сегодняшний день Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению предварительно уже отобрало 172 из 548 поданных регионами проектов, которые будут реализовываться в рамках государственной программы.

Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что в ходе реализации программы в текущем году планируется достичь снижения энергоемкости ВВП на 3,3% по сравнению с 2010 годом и обеспечить уменьшение доли природного газа в энергобалансе страны на 3 млрд. кубометров. Также он сообщил, что результатом реализации программы в 2011 году должно стать уменьшение потерь тепловой энергии в зданиях бюджетных учреждений на 10% за счет проведения их санации.

В ходе первого заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина и Китай договорились о развитии сотрудничества в угольной промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономической политики и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА.

В частности, в рамках заседания комиссии достигнута договоренность об участии китайской компании «Научно-техническая государственная компания «Tiandi Science & Technology CO, LTD» в модернизации технического оборудования шахт Украины. По итогам работы комиссии было подписано соответствующее соглашение между этой китайской компанией и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

Кроме этого обсуждалось участие Международной строительной компании при Китайской корпорации строительства гидроэнергетических объектов в строительстве малых гидроэлектростанций в Украине.

Также стороны договорились ускорить подготовку проекта сотрудничества между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Китайской машиностроительной корпорацией СИНОМАШ по строительству парогазовой электростанции в г. Щелкино (АР Крым).

Были обсуждены возможности привлечения ведущих китайских предприятий к модернизации транспортной инфраструктуры Украины, беспрепятственного осуществления контейнерных перевозок по маршруту Китай - Украина - страны Западной Европы.

Также достигнута договоренность провести переговоры во втором полугодии 2011 года по сотрудничеству в области авиатранспорта.

По итогам заседания комиссии подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве по проекту бесхлорных калийных удобрений в г. Калуш между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Ивано-Франковской обладминистрацией, предприятием с иностранными инвестициями "КИТПРЕД" и Китайской инженерной компанией «Вухуань Инжиниринг»», Государственным экспортно-импортным банком КНР.

Также подписан Меморандум о создании китайско-украинского технопарка в области сельского хозяйства. Кроме этого обсуждались возможности расширения экспортно-импортных поставок сельскохозяйственной продукции, развитие сотрудничества между научными учреждениями аграрного направления по повышению квалификации и обмену специалистами аграрного сектора Украины и КНР.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области науки и технологий, особенно в сферах сварки, морского оборудования, новых материалов, авиа-, судо- и машиностроения, телекоммуникационных технологий, разумного использования природных ресурсов и медицины.

С целью расширения двустороннего сотрудничества в области образования участники заседания обсудили возможности интенсификации обмена учащимися общеобразовательных школ, договорились о содействии прямому сотрудничеству между высшими учебными заведениями обоих государств, особенно в прикладных отраслях, в увеличении государственных квот обмена студентами и стажерами.

Также по итогам первого заседания Межправительственной комиссии были подписаны Меморандум между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Министерством коммерции КНР и Меморандум о взаимопонимании и установлении сотрудничества между Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Китайской торгово-промышленной палатой по импорту и экспорту машино- и электротехнической продукции.

Украина пересмотрит технические подходы к строительству новых ядерных блоков в связи с аварией на японской АЭС «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО в ходе первой международной конференции «Энергетическая политика Украины: вопросы нетрадиционного газа».

«Мы пересмотрим технические подходы к новым ядерным блокам и будем строить на тех технологических принципах, которые позволят их эксплуатировать спокойно», - сказал он.

Также министр добавил, что сегодня делегация украинских специалистов–ядерщиков отбыла в Брюссель для отработки критериев проведения стресс-тестов на украинских АЭС.

В октябре-ноябре текущего года будет начата транспортировка газа по газопроводу «Северный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства в 2010 году.

«В июне она (прокладка «Северного потока» – УНИАН) закончиттся и в июле будет подан технологический газ, а в октябре-ноябре мы начнем поставлять газ потребителям в Европе. Работа завершается», – сказал В.ПУТИН.

При этом он выразил уверенность, что будут достигнуты успехи и по другим направлениям, что еще больше укрепит энергобезопасность России.

«Когда-то Петр І прорубал окно в Европу. Для чего? Прежде всего для осуществления экономической деятельности и торговли. Нам с точки зрения выхода на внешние рынки форточку завинтили. Сложно стало через транзитные страны проходить», – сказал премьер-министр России.

Он также подчеркнул, что для РФ крайне важен прямой выход на рынки сбыта традиционных товаров. «Это наш стратегический выбор, и мы будем двигаться. Мы не будем ущемлять интересы транзитных государств, но с учетом того, что сейчас происходит в Европе после катастрофы на Фукусиме-1, потребности в энергосырье будут только возрастать», – сказал В.ПУТИН и добавил, что это приведет к востребованности новой энергетической инфраструктуры.

Он также напомнил, что Германия приняла решения отказаться от использования АЭС.

НАК «Нафтогаз Украины» вернула «РосУкрЭнерго» (Швейцария) все 12,1 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ, отвечая на вопрос относительно возврата природного газа, ранее незаконно отчужденного у компании «РосУкрЭнерго».

«Мы свое вернули – статус-кво восстановлен», - сказал Д.ФИРТАШ.

Украинские партнеры просят перейти на рубли при расчете за энергоносители.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая с отчетом о работе правительства РФ в 2010 году перед Государственной думой.

«Сегодня наши украинские партнеры просят, чтобы мы перешли к расчетам в рублях за энергоносители», - сказал В.ПУТИН.

Он также заявил, что РФ будет укреплять национальную валюту и сделает ее резервной на постсоветском пространстве, такой процесс в этом регионе, по его словам, уже происходит.

В.ПУТИН сообщил, что Беларусь почти 90% платежей за энергоносители делает в рублях.

«Вот вам и создание финансового центра в России… Об этом говорит и правительство, и президент. Это не эфемерные планы. Мы двигаемся в этом направлении и реально добиваемся результата – постепенно, потихонечку. Курочка по зернышку клюет – тук-тук», - сказал он.

Финансы

Глава Наблюдательного совета Group DF Дмитрий ФИРТАШ заявляет о намерении участвовать в дополнительной эмиссии банка «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бизнесмен заявил сегодня журналистам после заседания Союза химиков Украины.

«Я думаю, что мы будем участвовать», – сказал он, добавив: «Я думаю, что, наверное, у меня будет контрольный пакет банка «Надра».

По словам Д.ФИРТАША, принять участие в покупке акций допэмиссии банка «Надра» выразили желание зарубежные финансовые структуры. «Три западных фонда на нас вышли с предложением участвовать в допэмиссии банка «Надра», - добавил Д.ФИРТАШ.

С 1 апреля т.г. средний уровень пенсий в Украине составил 1177 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что с 1 апреля уровень минимальной пенсии в Украине вырос до 764 грн.

По словам С.ТИГИПКО, в связи с повышением уровня средней заработной платы по тогам 2010 года на 20% пятая часть этого повышения направляется на индексацию пенсий. «Это значит, что индексируются пенсии пенсионерам, которым не поднимали пенсии в соответствующий период или этот уровень был меньше соответствующей величины», - сказал вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что с 1 марта т.г. пенсии в Украине повышены в среднем на 4%.

Верховная Рада Украины отказалась усилить ответственность служебных лиц за препятствование предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности служебных лиц за препятствование предпринимательской деятельности”, внесенного депутатом от фракции "БЮТ-Батьківщина" Натальей КОРОЛЕВСКОЙ, проголосовали только 83 народных депутата из 391 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось, что в случае причинения вреда физическому лицу, предприятию, учреждению или организации государственным служащим вследствие принятия решений, которые не отвечают действующим на тот момент законодательным актам или в случае бездеятельности, государственный служащий обязан возместить государству весь размер его ответственности перед физическим лицом, предприятием, учреждением или организацией.

Бездеятельность городского председателя, председателя районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, Севастопольской городской государственной администрации относительно назначения на должность государственного администратора, создание и обеспечение функционирования разрешительного центра, влечет за собой наложение штрафа от трехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Выдача местным разрешительным органом (его должностным лицом) документа разрешительного характера за пределами разрешительного центра, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Выдача разрешительным органом (его должностным лицом) документа разрешительного характера, необходимость получения которого не установлена законом, тянет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроектом предлагалось, что бездеятельность должностного лица разрешительного органа или государственного администратора, приведшая к обретению субъектом ведения хозяйства права на осуществление определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности по принципу молчаливого согласия, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

ГКЦБФР приняла решение о регистрации отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций ПАО «Родовид Банк».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, это решение было одобрено комиссией на заседании 18 апреля 2011 г.

В своем решении ГКЦБФР отмечает, что увеличение уставного капитала «Родовид Банка» соответствует требованиям Законов Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», «О ценных бумагах и фондовом рынке», а также Порядку участия государства в капитализации банков и пр.

По информации комиссии, закрытое размещение акций проводилось в два этапа, в течение которых было достигнуто 100% от запланированного объема размещения акций.

В ГКЦБФР также отметили, что приказом временного администратора банка были утверждены результаты размещения акций и отчет о результатах закрытого (частного) размещения акций. Изменения в устав «Родовид Банка», связанные с увеличением уставного капитала, согласованы с НБУ и зарегистрированы государственным регистратором.

(УНИАН)