Сегодня в Баку Клюев примет участие в заседании двусторонней комиссии по сотрудничеству

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня, 21 апреля, во главе украинской делегации посетит с рабочим визитом Азербайджан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, во время визита он примет участие в девятом заседании совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.