Сегодня в Баку Клюев примет участие в заседании двусторонней комиссии по сотрудничеству
09:02, 21 апреля 2011Разное
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Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня, 21 апреля, во главе украинской делегации посетит с рабочим визитом Азербайджан.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, во время визита он примет участие в девятом заседании совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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