Мощное землетрясение в районе японского острова Хонсю. Об угрозе цунами не сообщается

Новое мощное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло к востоку от побережья самого крупного японского острова Хонсю.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11.54 четверга по местному времени, находился в 187 километрах к востоку от города Хатинохе в префектуре Аомори, и в 619 километрах от Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 3,7 километра.

Данных о жертвах и разрушениях нет. Об угрозе цунами не сообщается.

По данным сейсмологов, повторные землетрясения магнитудой более 5 баллов могут продолжаться в районе Хонсю еще как минимум в течение нескольких месяцев.

Как сообщалось, 11 марта на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9, вызвавшее цунами высотой более 10 метров. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 14 тыс. человек, более 13,6 тыс. числятся пропавшими без вести.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС.