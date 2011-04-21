В Ливии погиб украинец, еще один получил ранение

В ливийском городе Мисурата погиб 1 гражданин Украины и 1 ранен в результате боевых действий.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

“МИД получило печальную весть о гибели нашего соотечественника. Ранен другой в результате боевых действий", - проинформировал официальный представитель МИД.

При этом он выразил сожаление, что отдельные граждане Украины отказывались от предложенных возможностей вернуться в Украину из таких опасных городов, как Мисурата. "Именно из этого города только в воскресенье эвакуированы 19 украинцев», - отметил О.ВОЛОШИН.

„Не прислушавшись к нашим рекомендациям, украинцы стали заложниками ситуации в отдельных городах, в частности в Мисурате, вокруг которой ситуация безопасности становится угрожающей для жизни”, - подчеркнул О.ВОЛОШИН.

При этом он выразил надежду, что те украинцы, которые на сегодняшний день остались в Ливии, воспользуются имеющимися эвакуационными возможностями. В частности, по его данным, 21 апреля ориентировочно в 8-9 часов утра в порт Мисураты прибывает корабль “RED STAR ONE”, зафрахтованный Международной организацией по вопросам миграции с целью эвакуации беженцев из блокадного города Бенгази, отметил О.ВОЛОШИН.

МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины выйти на связь с Посольством Украины в Триполи, которое готово предоставить максимальное содействие для их безопасного передвижения по территории страны.

В целом, по данным министерства, в ходе эвакуации, которая осуществляется с 23 февраля, из Ливии был эвакуирован 601 гражданин Украины.

Также украинской стороной были эвакуированы 274 гражданина - представителя 28 государств.