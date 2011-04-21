ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Стоимость унции золота пробила планку в $1,5 тыс.» пишет - цены на золото на торгах в Гонконге 20 апреля достигли нового исторического рекорда, превысив психологически важную отметку в $1,5 тыс. долларов за тройскую унцию…

http://delo.ua/finance/stoimost-uncii-zolota-probila-156225/

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Также «Дело» подает материал «Нафтогаз» полностью рассчитался с RosUkrEnergo», в котором пишет – «Нафтогаз Украины» вернул компании Дмитрия Фирташа весь необходимый объем газа, который он был обязан вернуть по решению стокгольмского арбитража…

http://delo.ua/business/naftogaz-polnostju-rasschital-156207/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Недвижимость все выше» пишет – стоимость аренды помещений в Киеве растет едва ли не самыми высокими темпами в Европе. По данным CB Richard Ellis, средний рост ставок только за I квартал составил 4-7%, что выше прежних прогнозов экспертов. Аренда дорожает из-за недостатка площадей и благодаря отложенному спросу со стороны ритейлеров…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1625883

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Киев открыл новую главу» пишет – вчера член фракции "Громадский актив Киева" Галина Герега была избрана заместителем городского председателя–секретарем Киевсовета. Герега планирует помочь руководству Киевской городской госадминистрации в возврате коммунальных активов. За нового секретаря горсовета не голосовали представители оппозиционных фракций, требующие переизбрания всех депутатов и мэра Киева Леонида Черновецкого…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1625871

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«Экономические известия» в публикации «Азаров «крутит» газом» пишут - владелец DF Group Дмитрий Фирташ опроверг сделанные премьер-министром заявления о том, что химикам достались 4 млрд. куб. м «газпромовского» газа по $170 за 1 тыс. куб. м. Под вопросом контракт на $680 млн.

http://state.eizvestia.com/full/azarov-krutit-gazom

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Также «Экономические известия» в публикации «Рост ВВП радует правительство» пишут – валовый внутренний продукт Украины в I квартале 2011 г. увеличился более чем на 5% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Эксперты предостерегают – радоваться рано…

http://state.eizvestia.com/full/rost-vvp-raduet-pravitelstvo

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«Экономические известия» в публикации «Хлеб Инвестбуд» провалил работу» пишут – взлелеянное Кабмином ООО «Хлеб Инвестбуд» покупает у крестьян зерно по возмущающим производителей ценам и срывает поставки за рубеж. В то же время частные трейдеры отказываются финансировать крестьян на предложенных правительством принципах…

http://markets.eizvestia.com/full/hleb-investbud-provalil-rabotu

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Газета «Сегодня» в публикации «Казино могут вернуть, но за 5 миллионов и только в больших залах» пишет - азартные игры хотят разрешить в отелях, на курортах и в нежилых помещениях не менее 500 кв.м.

http://www.segodnya.ua/news/14243908.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Евро будет по 12?» пишет - вполне реально... Но не стоит паниковать. Для текущих спекуляций евро - находка, но для стабильных и долгосрочных инвестиций – «стремная» валюта…

http://economics.unian.net/rus/detail/85856

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин наговорил на 13 трлн руб.» пишет – на вчерашнем выступлении в Госдуме премьер РФ щедро обещал увеличение финансирования учителям, врачам, пенсионерам, фермерам, промышленным предприятиям. Экономическая составляющая речи Владимира Путина частично состояла из перечисления уже предусмотренных в бюджете 2011 г. либо вносимых в него дополнительных расходов…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1258491/putin_nagovoril_na_13_mlrd_rub

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Издание «Известия» в публикации «В метро будет три кольца» пишет – к 2020 году в московском метро будут созданы две новые кольцевые линии, а в 2014-2015 годах появятся ветки нового типа - экспрессные…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3154384/

(УНИАН)