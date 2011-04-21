ВР упростила процедуру регистрации юрлиц

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом разрешается создание юридического лица на основании модельного устава, что связано с необходимостью упрощения процедуры их государственной регистрации, а также уменьшения соответствующих материальных расходов учредителей - юридических лиц.

В законе отмечено, что модельный устав – это нормативно-правовой акт, утвержденный Кабинетом министров Украины, для создания и деятельности юридических лиц соответствующих организационно-правовых форм ведения хозяйства, который регламентирует и закрепляет установленные законом правила, регулирующие правовой статус, права, обязанности и отношения, связанные с созданием, управлением и хозяйственной деятельностью соответствующих юридических лиц. Модельный устав не является учредительным документом.